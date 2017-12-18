Home NBA LeBron abbatte Washington... e Trump. Toronto sconfigge Sacramento

LeBron abbatte Washington... e Trump. Toronto sconfigge Sacramento

di Redazione 18/12/2017

"Questo è un paese meraviglioso e non lasceremo mai che sia una sola persona ad imporci quello che siamo". Le parole di LeBron James durante la conferenza stampa successiva alla gara tra Washington e Cleveland (vinta dai Cavs) risuonano come un boato. King James è tornato ad attaccare Donald Trump, dopo averlo già fatto in seguito ai fatti di Charlottesville e in occasione del mancato invito alla Casa Bianca per i Warriors, campioni in carica. LBJ aveva già chiarito una volta di più le proprie posizioni durante il match: la stella dei Cavaliers, per tutto il primo tempo, ha infatti indossato delle scarpe (una bianca e una nera) con la scritta "Equality". Un gesto che non ha bisogno di spiegazioni. LeBron si è fatto notare anche per la sua prestazione, che ha consentito a Cleveland di espugnare anche Washington e conquistare così la diciottesima vittoria nelle ultime 19 partite. King James ha infilato la sua terza tripla doppia consecutiva (20 punti, 12 rimbalzi e 15 assist), salendo in cattedra nell'ultimo quarto riscattando una prova fino a quel punto non esaltante. I Wizards hanno fatto sudare parecchio gli uomini di coach Lue, grazie soprattutto alla verve di Bradley Beal (27 punti): ma negli ultimi 12' l'uomo migliore di Cleveland si è preso completamente la scena, aiutato da un efficacissimo Kevin Love (25 punti e 9 rimbalzi). Il fortino canadese regge ancora. Toronto ottiene la nona vittoria casalinga di fila: all'Air Canada Centre i Sacramento Kings vanno al tappeto (108-93). La gara si decide nel secondo tempo, quando coach Casey decide di affidarsi alla panchina, trovando le energie giuste. Per i Raptors 21 punti di DeRozan, mentre Valanciunas domina a rimbalzo. Riprende a correre Detroit, che sembra essere tornata ai livelli di qualche settimana fa: battuti i Magic (114-110), che erano giunti in Michigan senza Fournier, Ross e Gordon. Per Orlando è la quinta sconfitta di fila.