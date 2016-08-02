Sampdoria, addio Soriano: va al Villareal

Fa specie pensare a come alcune squadre, molto spesso di medio-bassa classifica, riescano a naufragare dopo essersi rese protagoniste di alcune ottime annate. Nel caso specifico della nostra Serie A, al momento, stiamo parlando della Sampdoria, che soltanto due stagioni fa riuscì ad agguantare un’incredibile qualificazione all’Europa League. Da lì in poi un conseguente indebolimento della rosa, che nel corso dell’ultimo campionato ha quasi portato alla retrocessione. E adesso, i blucerchiati stanno per salutare un altro dei loro giocatori più rappresentativi: Soriano. Roberto Soriano, classe ’91, nell’ultima stagione di Serie A si è espresso, senza ombra di dubbio, come il miglior giocatore della propria squadra. Vero e proprio trascinatore, a suon di ottime prestazioni e gol (alla fine saranno 8 in 37 presenze) è riuscito ad allontanare lo spettro della retrocessione dalla Sampdoria. Adesso, però, il centrocampista, attivo anche in orbita azzurra, è al passo d’addio. Il Villareal, infatti, lo ha da tempo individuato come il rinforzo ideale per il proprio centrocampo, tanto da convincersi a pagare la clausola rescissoria che lo lega al club blucerchiato. Si tratta senza ombra di dubbio di un brutto colpo per i blucerchiati, che in questa sessione hanno già perso, tra gli altri, Correa (andato al Siviglia) e Fernando (approdato allo Spartak Mosca). Lo stesso allenatore Giampaolo non è riuscito a nascondere tutta la propria amarezza, per la perdita dell’uomo che era diventato la colonna portante del suo centrocampo. Ottimo colpo invece per il Villareal, che inserisce un Soriano in più nel proprio arsenale, alla cifra, neanche così eccessiva, di circa 14 milioni di euro.