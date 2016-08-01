Messina: "Durant come Higuain, entrambi vogliono vincere"

In tanti hanno azzardato questo paragone negli ultimi giorni, dopo che è diventato ufficiale il trasferimento dell'attaccante argentino dal Napoli ai (penta)Campioni d'Italia in maglia bianconera, che hanno versato ai partenopei(90 milioni pagabili in due rate) per assicurarsi le prestazioni del "Pipita". Il giocatore più forte della prima rivale della Juve (e forse dell'intero campionato) che va ad accasarsi proprio nelle fila dei più forti., passato dagli Oklahoma Thunder ai Golden State Warriors, già zeppi di campionissimi: su tutti, ribattezzati gli "Splash Brothers" per la loro grande capacità nel tiro da fuori. La scelta di Durant viene paragonata a quella di Higuain anche dal coach della Nazionale italiana di basket,"Questi grandi giocatori- ha detto Messina - Una è quella di essere i migliori di una squadra e provare a portarla al titolo, l'altra, come è il caso di Durant e immagino di Higuain,, perché alla fine quello che interessa ai campioni veri è collezionare titoli, non le statistiche o premi individuali". Il motivo principale dei due trasferimenti non sarebbe tanto economico, quindi,: Durant sogna l'anello con i gialloblu di Oakland, Higuain spera di diventare il protagonista della riconquista bianconera della Champions League, che a Torino manca dal 1996.Amar'e Stoudemire è ufficialmente un giocatore dell'Hapoel Gerusalemme.. Niente più ritiro, quindi, per Stoudemire, che aveva anche compiuto un gesto romantico, la sua squadra del cuore, per potersi così ritirare da giocatore dei Knicks. Ma alla fine è arrivato il 'ripensamento' e il volo verso Gerusalemme, sponda Hapoel.