Al via la tredicesima giornata di campionato di Serie A

Finalmente ci siamo: dopo la pausa forzata dovuta ai vari impegni delle nazionali, il campionato italiano di calcio di Serie A torna in tutto il suo splendore. Sarà un turno, il tredicesimo, particolarmente interessante, in quanto la gara di cartello sarà l’attesissimo derby tra Milan e Inter. Ma procediamo con ordine. La tredicesima giornata del campionato di Serie A si aprirà, a sorpresa, alle ore 15:00 del sabato. Il primo anticipo infatti prevedrà la sfida tra Chievo e Cagliari, che fin qui si sono ben comportante. Anche Juventus e Napoli, impegnate la settimana successiva in Champions League, anticiperanno il loro match: i partenopei se la vedranno con l’ Udinese alle ore 18:00, mentre i bianconeri cercheranno di far punti con il Pescara alle 20:45. La partita del pranzo domenicale, che si terrà alle 12:30, vedrà contrapposte Sampdoria e Sassuolo. La Serie A prosegue dunque regolarmente a partire dalle ore 15:00. La Roma approda sul difficile campo di un’ Atalanta assolutamente sontuosa, finora la vera rivelazione di questa stagione. Bologna e Palermo cercheranno di raggranellare punti utili per la corsa salvezza, e la stessa cosa cercherà di fare il Crotone, impegnato nella complicata sfida contro il Torino. Derby toscano tra Empoli e Fiorentina, mentre un’altra gara interessante sarà quella tra la Lazio ed il Genoa, due altre belle realtà di questa stagione di Serie A. Ma la partita di cartello, come vi avevamo già anticipato, avrà luogo domenica sera, a partire dalle ore 20:45. Finalmente, infatti, andrà in scena l’attesissimo derby di Milano. Il Milan è a caccia di conferme, in un campionato di Serie A vissuto fin qui molto al di sopra delle aspettative. Diversamente dai cugini dell’ Inter, che destano comunque interesse in quanto sarà la prima di Stefano Pioli sulla panchina neroazzurra. Un match da non perdere assolutamente, senza ombra di dubbio.