Harden fa volare Houston, i Bulls battono i Jazz

Può essere sintetizzata così il big match della scorsa notte tra gli Houston Rockets e i Portland Trail Blazers. I padroni di casa non hanno lasciato scampo agli ospiti (126-109) grazie soprattutto alla prestazione da "top player" di James Harden, "il miglior giocatore della NBA" secondo Pat Beverley. 26 punti, 12 rimbalzi e 14 assist:che manda in visibilio coach D'Antoni e tutto il pubblico del Toyota Center. Portland subisce ancora troppo in difesa,e deve registrare un Damian Lillard sicuramente non all'altezza delle sue potenzialità (solo 18 punti). Al contrario, Houston difende benissimo per tutta la durata della gara e manda in doppia cifra tutto il quintetto.ma devono lentamente subire il ritorno dei Blazers, che raggiungono la parità alla sirena dell'intervallo lungo (62-62). Ma è nella ripresa che comincia lo show di Harden: la retroguardia di Portland non lo tiene mai, e, limitandosi a controllare la gara negli ultimi 12'. Nelle altre gare della notte, riscatto dei Wizards che cancellano la brutta sconfitta di Philadelphia e battono 119-112 i New York Knicks, che pure venivano da due successi consecutivi., e i 27 punti di Rose (e i 19 di Carmelo Anthony) non sono sufficienti per tornare da Washington con il bottino pieno. I Wizards costruiscono il loro successo nel terzo quarto, quando toccano addirittura il +27, per poi gestire il vantaggio nella parte finale del match. Passata la 'sbornia' per essere riusciti a vincere una gara anche senza Joel Embiid,anche perchè Wiggins è riuscito a metterne altri 35, confermando il suo buon momento di forma. Vince Miami contro Milwaukee (96-73) mentre i Bulls ottengono una bella vittoria esterna a Salt Lake City (77-85):, che infila la quarta vittoria consecutiva.