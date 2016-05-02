Varese, il sogno sfuma nel finale: la Europe Cup va a Francoforte

Il sogno disfuma ad una manciata di secondi dalla sirena. Il quintetto del tecnicoviene sconfitto nella finale della Fiba Europe Cup da, che si aggiudica il trofeo battendo Varese 66-62 nell'ultimo atto della manifestazione. Per Varese grande amarezza, ma anche l'orgoglio e la soddisfazione per aver disputato un eccellenteed essere arrivati a pochi centimetri dal successo europeo, 36 anni dopo quella storica finale in Coppa delle Coppe contro Cantù, vinta dagli uomini all'epoca allenati da Edoardo Rusconi. Quella volta, la finale si giocò a Milano. Ieri, invece, la sfida si è svolta sul parquet francese di Chalon sur Saone, in Borgogna: laparte a tutta e realizza subito un parziale di 7-0 - con 5 punti di Wayns - che lascia storditi i colleghi tedeschi e in particolare gli esterni, che totalizzeranno solo 4 punti nella prima frazione. Nonostante lo strapotere fisico di Francoforte, i ragazzi di coach Moretti tengono ottimamente il campo e mettono a segno quasi gli stessidei tedeschi (19 contro 21). La prima frazione resta piuttosto equilibrata (16-15), ma nella seconda Varese mette il turbo grazie anche ai dieci punti a testa di Campani, Ferrero e Cavaliero. Barthel (9) tiene in partita Francoforte,. Nella ripresa ci si aspetta la rabbiosa reazione teutonica, e invece Varese continua a macinare gioco e punti.permettono a coach Moretti di portarsi addirittura sul +12 al 29', con Davies e ancora Campani grandi protagonisti. Insomma, nel corso della terza frazione sembra proprio che la Openjobmetis possa avviarsi verso il trionfo, tanto che il quintetto lombardo chiude 47-38. Ma si sa, nella pallacanestro basta davvero poco per ribaltare tutto: Robertson - praticamente al bar fino a quel momento - prende per mano Francoforte e si rende autore di un break (14 punti contro i soli 4 di Varese). Da quel momento in poi la gara sarà sempre sul filo. I liberi di Wright riportano Varese a +3 a 2 minuti dalla fine, ma ci pensa Theodore a pareggiare e a sorpassare (65-62) quando mancano solo 27 secondi alla sirena. Wayns ha nelle mani la tripla del possibile supplementare,. Il libero di Voigtmann fissa poi il risultato sul 66-62. Per Varese grande rammarico, ma la Openjobmetis esce tra glie a testa decisamente alta.