Playoff A2, si parte con il botto: tre successi esterni

La formula degli spareggi ha preso il via ieri con gara 1 degli ottavi di finale, che vedono 16 formazioni a contendersi la promozione in A1. Pronti, via e saltano già 3 fattori campo.espugnano i parquet di Treviso, Mantova e Scafati, mentre Brescia regola Trapani e Ferentino batte Roseto. Partiamo dal risultato senza dubbio più clamoroso, ovvero il successo di Casale Monferrato a(61-67). I piemontesi sono riusciti ad accedere alla lotteria dei playoff solo all'ultima giornata della regular season, e nessuno si aspettava che potessero recitare la parte del leone in un gremitissimo(circa 4500 spettatori). Non a caso, nel girone EST, Treviso ha concluso la stagione regolare al primo posto, e nel primo tempo tutto sembrava confermare le differenze di potenzialità tra i due quintetti. Ma è nei secondi 20' che Casale Monferrato si scatena:, reazione trevigiana nell'ultima frazione, ma la doppia tripla di Tomassini riporta avanti gli uomini di coachche suggelleranno un incredibile successo. Anche Agrigento fa il colpaccio e vince a(70-72). I biancorossi, che pure avevano concluso al terzo posto la regular season, compiono una poderosa rimonta dopo un inizio shock (10-28), ma si fanno beffare sulla sirena dache fa godere i siciliani. La Fortitudo, dal canto suo, detta legge a Scafati contro. I bolognesi costruiscono la vittoria nella seconda frazione (+12) e si avvantaggiano di una realizzazione disastrosa (in particolare nei tiri da 3) da parte dei campani, decisamente in giornata no., oltretutto, si fa cacciare e la Fortitudo ne approfitta. Nel finale espulso anche Daniel, Agropoli tenta di rientrare in partita, ma Bologna non si fa fregare.. Grande prestazione anche di un'altra siciliana,, che tiene testa aper quasi tutto il match. I lombardi però fanno secchi i rivali negli ultimi due minuti, totalizzandodopo aver dilapidato un vantaggio arrivato fino a +10. Nulla da fare per Trapani, ma l'impressione è che Brescia avrà molto filo da torcere nelle prossime gare. Brutta prestazione di. I laziali controllano il match fino a raggiungere il massimo vantaggio di +23 alla fine del terzo quarto. Gli abruzzesi, nell'ultima frazione, tentano una disperata rimonta e in pochi minuti si portano. Ma dalla lunetta Ferentino è implacabile, e riesce a gestire (97-85):