Al via la ventiduesima giornata del campionato di Serie A

Dopo la prima tornata di quarti di finale di Coppa Italia, riprende finalmente anche il campionato italiano di Serie A, con la ventiduesima giornata. In questo turno, potremo assistere a diverse gare particolarmente importanti per molte situazioni di classifica. Ma procediamo con ordine. Come di consueto, avremo due anticipi del sabato. Alle ore 18:00, la Lazio ospita il Chievo Verona, nella speranza di restare nelle alte posizioni di classifica. L’ Inter, invece, alle 20:45, se la vedrà col Pescara: un’occasione particolarmente ghiotta per i neroazzurri, per allungare la striscia vincente di cui si è resa protagonista nelle ultime settimane. Il lunch match di domenica vedrà impegnate Torino e Atalanta, due squadre fin qui reduci da un ottimo campionato di Serie A, e con ambizioni di classifica piuttosto europee. Diverse, invece, le partite che andranno in scena a partire dalle ore 15:00. Occhi puntati soprattutto sul campo del Sassuolo, che ospiterà la capolista Juventus. I bianconeri, non sempre irresistibili in trasferta, tenteranno di allungare nuovamente sulle rivali, mentre i neroverdi cercheranno di sfuggire ad una situazione di classifica piuttosto deludente. La Roma incontra nuovamente la Sampdoria, dopo averla nettamente battuta per 4-0 nell’ottavo di finale di Coppa Italia. Il Milan, invece, reduce da un periodo non propriamente brillante, dovrà rilanciare le proprie ambizioni contro una Udinese piuttosto tranquilla della stagione cui finora ha dato vita in Serie A. Un Genoa in crisi di risultati affronterà in trasferta la Fiorentina, mentre nelle zone basse della classifica il Crotone è all’ultima spiaggia: una vittoria contro l’ Empoli gli permetterebbe di riaprire la volata salvezza. Viceversa, se a trionfare dovessero essere i toscani, per i pitagorici non ci sarebbe praticamente più nulla da fare. Uno solo, infine, il posticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie A: alle 20:45, infatti, il Napoli, riportatosi ormai sulla scia delle primissime della classe, cercherà una facile vittoria contro un Palermo in enorme crisi.