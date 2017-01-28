Una bella Olimpia Milano sfiora l'impresa a Madrid steccando nel finale

L'Olimpia Milano tiene testa per gran parte del match alle merengues, cedendo solo nei minuti decisivi e pagando a caro prezzo i troppi errori dall'arco.

Un'impresa solo sfiorata, quella dellche cade con onore sul parquet delper 94-89. Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca ai ragazzi diche giocano un match sontuoso per gran parte del tempo, peccando di cinismo nei minuti finali. Le Scarpette Rosse giocano bene, concentrati a dovere sulla fase difensiva limitando al massimo le temute conclusioni dall'arco dei cecchini merengues, ma mostrando di soffrire la straordinaria fisicità dei lunghi madrileni sotto canestro.L'Olimpia Milano ha provato a compensare con la corsa e la grinta, la maggiore caratura tecnica e il maggior peso specifico degli avversari sotto le plance. I milanesi impongono agli avversari ritmi davvero alti e un intensità agonistica davvero notevole, sfruttando anche la buona serata di(20 punti in totale) e. Il Real risponde con il solito(20 punti e 9 assist) ma anche con la classe di Luka Doncic che manda in archivio il match sigillando il successo con una schiacciata da fotografia, in conclusione di un contropiede. La squadra di coach Repesa, alla fine della fiera, paga il domino delle merengues sotto canestro (34-25 il computo dei rimbalzi) e le troppe seconde chances concesse agli avversari. Ma paga anche i troppi errori dall'arco, chiudendo con il 25% di realizzazione con solo 5 canestri sui 20 tentativi totali. Ma dopo una prestazione di elevata qualità è giusto tornare a casa con la consapevolezza di aver dato il massimo per contrastare lo strapotere di un avversario, il cui divario rimane davvero ancora evidente. L'impresa, seppur solo sfiorata, servirà alla squadra milanese per dare maggior fiducia nei propri mezzi nel percorso verso la seconda parte di stagione.: Randoph 7, Draper, Nocioni, Doncic 17, Maciulis 3, Reyes 4, Ayon 10, Carriol 16, Hunter 12, Llull 20, Thompkins, Taylor 5: Mclean 9, Hickman 9, Kalnietis 4, Raduljica 12, Dragic 13, Macvan 8, Pascolo, Cinciarini 4, Sanders 8, Abass 2, Simon 20