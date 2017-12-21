Al via la diciottesima giornata di Serie A
di Redazione
21/12/2017
E siamo dunque giunti anche alla diciottesima giornata del campionato di Serie A, che peraltro coinciderà anche con l’arrivo delle festività natalizie. Un turno che, inevitabilmente, sarà segnato da un match in particolare: la sfida di cartello che verrà disputata a Torino, fra la Juventus e la Roma. Ma procediamo con ordine, e andiamo a vedere che cosa potrebbe succedere in questo turno. Dal momento che domenica sarà Natale, la diciottesima giornata di Serie A, straordinariamente, verrà disputata tra venerdì e sabato. E, allora, si comincia con due anticipi del venerdì. Il primo, in quel di Verona, alle ore 18:00, vedrà affrontarsi due tra le più belle realtà, fra le cosiddette “piccole”, del nostro campionato: Chievo e Bologna. Si prosegue, poi, alle ore 20:45, allorché il Cagliari ospiterà la Fiorentina. Si arriva poi al sabato, con il lunch match tra la Lazio ed il Crotone: i biancocelesti, favoriti, dopo alcune battute d’arresto vogliono provare a rigettarsi nella rincorsa ad un piazzamento in Champions League. I pitagorici, invece, faranno il possibile per conquistare punti utili per migliorare la delicata situazione in classifica, in ottica retrocessione. Fra le gare delle 15:00, la più importante certamente è quella che andrà in scena a Napoli: i partenopei, al momentaneamente in testa in Serie A, ospiteranno una Sampdoria reduce da un momento molto critico. L’ Inter, invece, affronta un Sassuolo redivivo, mentre il Torino, che ambisce ancora ad una posizione europea, deve vedersela contro lo SPAL. Per quel che concerne la volata salvezza, il Genoa, recentemente sconfitto in Coppa Italia dalla Juventus, ospita un Benevento quasi spacciato, con 1 solo punto conquistato in 17 partite. L’Udinese, reduce dalla clamorosa vittoria sull’ Inter al San Siro, affronta invece il Verona, anch’essa reduce da un successo incredibile con l’altra squadra di Milano, il Milan. Proprio i rossoneri sono protagonisti del primo posticipo del sabato, alle ore 18:00: contro di loro, ecco l’Atalanta. Infine, il big match di questa giornata di Serie A: alle ore 20:45, la sfida tra Juventus e Roma.
