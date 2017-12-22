Home Eurolega Eurolega, l'Olimpia Milano domina il Baskonia ma nel finale rischia la rimonta

Eurolega, l'Olimpia Milano domina il Baskonia ma nel finale rischia la rimonta

di Redazione 22/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Quarto successo stagionale per l'Olimpia Milano che supera il Baskonia per 92-85, rischiando la beffa nei minuti finali del match. L'Olimpia Milano torna a sorridere in Eurolega, centrando il quarto successo stagionale, dopo un filotto di sconfitte. I meneghini si sono imposti contro gli spagnoli del Baskonia, con il punteggio di 92-85, dopo aver dominato a lungo, rischiando nel finale una clamorosa rimonta dei baschi. I principali problemi alla difesa di Pianigiani li ha creati senza dubbio il lungo Shengelia, in avvio di match. Dall'altra parte, in gran spolvero Theodore e Goudelock, oltre ad un Jerrells positivo, autore di 15 punti e 7 assist. Primo quarto in equilibrio conclusosi sul 27-25 con Tarczewski costretto a commettere due falli per arginare Voigtmann. Nel secondo quarto, i milanesi mettono decisamente la testa avanti, grazie sopratutto a Micov (autore di 12 punti) che ribatte colpo su colpo a Timma e Janning. M'Baye difende duro su Shengeila e riesce a limitarlo sotto le plance. L'Olimpia Milano va a riposo lungo sul 49-37. La ripresa si apre ancora nel segno di Micov e Goudelock che consentono ai padroni di casa di dilatare il margine di vantaggio che tocca i 17 punti (62-45), poi è Beubois a firmare un piccolo break per gli ospiti che riporta il distacco sotto i 10 punti. L'Olimpia Milano reagisce con un nuovo parziale di 7-0, chiudendo la terza frazione avanti di 18 punti sul 76-58. Nell'ultima frazione, i baschi si ridestano, sospinti da uno Shengeila da urlo che riporta sotto gli ospiti fino all'88-83 a due minuti dalla sirena. I liberi di Gudaitis, Micov e Goudelock, consentono ai padroni di casa di allontanare i fantasmi di una clamorosa rimonta e al suono della sirena, Milano si impone per 92-75. AX MILANO: Jerrells 15 (e 7 assist), Goudelock 15, Micov e Theodore 12 BASKONIA VITORIA: Shengelia 19, Beaubois 15, Huertas 11