Al via l’ottava giornata del campionato di Serie A
di Redazione
05/10/2018
Dopo l’infrasettimanale europea, che tra le altre cose ha visto impegnate alcune fra le nostre maggiori compagini, fa finalmente ritorno anche il campionato di Serie A, per l’ottava giornata del torneo. La scossa, lo sappiamo bene, è stata fornita già nella settima giornata, con la prova di forza sfoderata dalla Juventus ai danni del Napoli. I bianconeri, abbattendo quelli che, al momento, sembrano essere i maggiori rivali circa la lotta Scudetto, paiono essere già in fuga. Andiamo a vedere, dunque, cosa potrebbe accadere in queste gare che aprono il mese di ottobre. Si parte con l’anticipo del venerdì sera, nella sfida che vede contrapposta il Torino e il Frosinone. I granata, che fin qui hanno deluso, cercano il riscatto contro la formazione ciociara, che non ha ancora ingranato in questa Serie A. Si prosegue poi con ben tre partite al sabato. Per la volata salvezza, alle ore 15:00, ecco Cagliari e Bologna. Alle ore 18:00, sarà la volta della Juventus: la capolista, ancora a punteggio pieno, sarà ospite dell’Udinese, e cercherà di allungare ulteriormente il vantaggio sulle rivali. Alle 20:30, invece, ecco la Roma: i giallorossi saranno chiamati a dare conferme nella trasferta di Empoli. Lunch match della domenica per i piani bassi: il Genoa del bomber in erba Piatek contro il Parma neopromosso. Tre, poi, le sfide del pomeriggio. Alle ore 15:00, un Milan fin qui zoppicante deve vedersela contro un Chievo ancor più in difficoltà. Due sfide interessantissime, che promettono scintille: all’Olimpico la Lazio ospita la Fiorentina, mentre l’Atalanta deve vedersela contro la Sampdoria. Infine, si concluderà con i due posticipi dell’ottava giornata di Serie A. Alle ore 18:00, il Napoli, reduce dalla batosta incassata all’Allianz Stadium, avrà un cliente scomodo come il Sassuolo. Alle 20:30, invece, chiuderà l’ Inter: i nerazzurri, sul campo dello Spal, proveranno a inanellare il quarto successo consecutivo.
I risultati dell’ottava giornata del campionato di Serie A
Riecco la Champions: che gare per Juventus, Napoli, Inter e Roma