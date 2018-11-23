Al via la tredicesima giornata del campionato di Serie A
di Redazione
23/11/2018
È oramai quasi tutto pronto in vista della tredicesima giornata del campionato di Serie A, che fa dunque ritorno dopo il turno di pausa dovuto agli impegni di Nations League. Sarà un weekend di partite particolarmente importante, quello che ci aspetta da qui ai prossimi giorni. Anzitutto, verrà rinnovato lo scontro circa la volata salvezza, riaprendo dunque la caccia alla capolista Juventus. Andiamo dunque quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni. Si partirà con ben tre anticipi del sabato, il primo dei quali andrà in scena al Friuli. Sabato 24 novembre, alle ore 15:00, i padroni di casa dell’Udinese ospiteranno una Roma che, di recente, ha finalmente dato segnali di ripresa. Alle ore 18:00, invece, sarà la volta della Juventus: i bianconeri, che occupano la vetta della classifica, cercheranno di allungare ulteriormente il passo contro lo Spal, fra le mura amiche dello Stadium. Alle 20:30, invece, ecco l’ Inter: i nerazzurri sono reduci dalla clamorosa sconfitta incassata dall’Atalanta, e sono chiamati a rimettersi subito in carreggiata, per non rischiare dei contraccolpi psicologici. L’avversario sarà il Frosinone. Si passa poi a domenica 25 novembre, allorché, nel lunch match delle 12:30 di Serie A, in una sfida valevole soprattutto in ottica salvezza, il Parma dovrà vedersela contro il Sassuolo. Il tutto prosegue poi con le tre gare delle ore 15:00, la più importante delle quali andrà in scena al San Paolo: il Napoli, padrone di casa, rilancia l’inseguimento alla Vecchia Signora. Per farlo dovrà tuttavia piegare il Chievo Verona, reduce da un forte momento di crisi. La Fiorentina va in casa del Bologna nel tentativo di tornare alla vittoria, mentre l’Atalanta, che recentemente si è rilanciata, deve affrontare l’Empoli fuori casa. Alle ore 18:00, il big match di questa tredicesima giornata di Serie A: quello tra la Lazio ed un Milan falcidiato. Due i posticipi: alle 20:30, il derby della lanterna tra Genoa e Sampdoria. Lunedì sera, alle 20:30, chiuderà Cagliari – Torino.
Articolo Precedente
Pronta a nascere la nuova Inter targata Marotta
Articolo Successivo
Le probabili formazioni di Italia – Stati Uniti