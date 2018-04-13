Al via la trentaduesima giornata di Serie A
di Redazione
13/04/2018
E mancano oramai pochissime ore anche all’arrivo della trentaduesima giornata del campionato di Serie A, che, dopo le grandi fatiche delle competizioni europee, è pronta a regalarci un nuovo capitolo circa le appassionanti lotte che stanno animando la classifica. Manco a dirlo, i riflettori sono puntati in particolar modo sulla volata Scudetto, con il Napoli che in qualche modo sta riuscendo a tenere il passo della Juventus. Ma anche la corsa europea continua ad essere apertissima, e le sfide in ottica retrocessione cominciano a farsi particolarmente arcigne. La trentaduesima giornata del campionato di Serie A, così, comincerà questo sabato alle ore 15:00, con il match tra Cagliari e Udinese: due realtà reduci da una brutta crisi. Si prosegue con due sfide delle ore 18:00, entrambe versate sul fronte salvezza. Genoa e Crotone da una parte, dall’altra il Chievo Verona, che dovrà affrontare un più tranquillo Torino. Alle 20:45, invece, una delle partite più avvincenti di questo turno di Serie A: quello tra Atalanta e Inter, con i nerazzurri che sono chiamati a fare un risultato, per non veder nuovamente allontanarsi il treno della Champions League. Nel lunch match di domenica, invece, la Fiorentina, reduce da sei vittorie consecutive, dovrà giocare contro lo SPAL. Si prosegue, dunque, con diverse gare delle ore 15:00, sempre di domenica. La più affascinante, inevitabilmente, avrà luogo a San Siro, ove il Milan ospiterà il Napoli. Occasione d’oro, poi, per il Sassuolo, che vincendo contro il Benevento otterrebbe 3 punti preziosissimi per la salvezza. Per quanto concerne la retrocessione, occhio anche alla gara tra Bologna e Verona. Alle ore 18:00, sarà il turno della Juventus: la Vecchia Signora ospita la Sampdoria allo Stadium, e cercherà di vendicare la brutta sconfitta patita dai blucerchiati nella partita di andata. Infine, si chiude con il posticipo delle ore 20:45: il derby capitolino tra Lazio e Roma, che promette scintille.
