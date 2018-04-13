Home Protagonisti Pallacanestro Cantù, Irina Gerasimenko ospite a Sportitalia: 'Vogliamo i playoff'

Pallacanestro Cantù, Irina Gerasimenko ospite a Sportitalia: 'Vogliamo i playoff'

di Redazione 13/04/2018

Ecco uno stralcio dell'intervista rilasciata da Irina Gerasimenko, presidente di Cantù, ospite negli studi di Sportitalia. Il presidente della Pallacanestro Cantù, Irina Gerasimenko, insieme all'ad di Red October Pallacanestro Cantù, Andrea Mauri sono stati ospiti degli studi televisivi di Sportitalia a Milano. Ovviamente si è parlato del buon momento di forma della squadra canturina che nelle ultime settimane ha recuperato diverse posizioni in classifica inanellando una serie importante di successi. Ovviamente non si poteva non parlare della prossima sfida di campionato che vedrà la Pallacanestro Cantù impegnata contro l'Olimpia Milano: 'Non è facile dire dove possiamo arrivare – ha dichiarato Irina Gerasimenko – ma ovviamente spero di andare ai playoff, è quello il nostro obiettivo e faremo di tutto per raggiungerlo. Combatteremo come sempre, questo è certo. Per quanto riguaarda la gara contro Milano siamo già quasi 5000 presenze, l’obiettivo però è fare sold out con 6500 spettatori'. La Pallacanestro Cantù, adesso sta giocando al PalaDesio per l'indisponibilità del Pianella, ma come ha ricordato Mauri, l'obiettivo è quello di tornare a giocare nel tradizionale palazzetto canturino: 'L’obiettivo è quello di tornare al Pianella, questa settimana, aiutati anche dal derby, abbiamo avuto degli incontri con sponsor e tifosi e l’intenzione di tutti è quella di tornarci, faremo il massimo per far sì che accada il prima possibile'. La Gerasimenko ha confermato anche l'intenzione di confermare il coach Sodini: 'Avremo presto un incontro con coach Sodini – ha dichiarato il presidente – e parleremo insieme del futuro. Marco è una persona eccezionale, un allenatore molto bravo e ambizioso, adatto a questo lavoro'.