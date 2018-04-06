Al via la trentunesima giornata di Serie A
di Redazione
06/04/2018
È oramai quasi tutto pronto in vista della trentunesima giornata del campionato di Serie A, che ci aiuterà ancora di più a capire quale inerzia potrà prendere il torneo nelle sue battute conclusive. Gli occhi di tutti, inevitabilmente, sono puntati su Juventus e Napoli, protagoniste di un’appassionante volata Scudetto. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali saranno i match che si disputeranno in questo turno. Si comincia sabato con l’anticipo delle ore 15:00, con la Juventus che, nel bel mezzo del delicatissimo doppio impegno dei quarti di finale di Champions League, sarà ospite del Benevento. Alle ore 18:00, ecco anche l’altra compagine “europea”: la Roma, che dovrà vedersela contro la Fiorentina in una gara estremamente delicata. Sempre sabato, la Serie A proporrà altre due partite. Alle ore 18:00, lo Spal è chiamato ad una sorta di mezza impresa contro l’Atalanta, mentre, alle 20:45, il cosiddetto derby della lanterna: la Sampdoria, desiderosa di giocarsi le residue speranze circa una eventuale corsa europea, affronterà il Genoa, altra metà del capoluogo ligure. Domenica, alle ore 12:30, il lunch match della trentunesima giornata di Serie A. Il Torino ospiterà un’ Inter in netta ripresa, con i nerazzurri decisi a proseguire il momento positivo. Saranno tre, invece, le gare delle ore 15:00. Spicca, naturalmente, quella del San Paolo, con il Napoli costretto a vincere contro il Chievo Verona, per non perdere di vista la Juventus. Match salvezza tra l’altra squadra di Verona, l’Hellas, e il Cagliari. Allo stesso modo, il Crotone è costretto a far punti contro il Bologna, per allontanare lo spettro della retrocessione. Alle ore 18:00, sarà il turno della Lazio, impegnata nella complicata trasferta del Friuli contro l’Udinese. Infine, chiudiamo con il Milan: i rossoneri saranno protagonisti del posticipo delle 20:45, che li vedrà contrapposti ad un Sassuolo determinato a far punti, e dunque estremamente temibile.
