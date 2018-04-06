Home Eurolega Eurolega, l'Olimpia Milano saluta la stagione con una incredibile sconfitta

di Redazione 06/04/2018

L'Olimpia Milano viene sconfitta in casa dal Panathinaikos dopo avere dominato a lungo la sfida, crollando nell'ultimo quarto. Altra amarezza per l'Olimpia Milano che manda in archivio questa edizione dell'Eurolega con una sconfitta in casa per 96-95 contro il Panathinaikos dopo un tempo supplementare. Un match che racchiude simbolicamente la stagione dei vorrei ma non posso della squadra allenata da coach Pianigiani, che gioca da favola per tre tempi per poi buttare tutto per aria nei momenti decisivi. A decidere la sfida è stato un autocanestro di M’Baye che cercando di allontanare il tiro di James infila la sfera nel proprio cesto. Milano disputa nel complesso un'ottima partita, conducendo a lungo ma, come accade sovente, distruggendo quanto di buono costruito nelle fasi topiche del match. , L'ultimo quarto vola via con gli inutili possessi sterili di Jerrells e Goudelock e una crisi di panico che ha consentito ai greci di risalire incredibilmente la china dopo essere stati sotto nel punteggio per quasi tutto il match. Mike James e Calathes (18 punti a testa ) prendono in mano la formazione ellenica approfittando dell'imbambolamento generale dell'Olimpia Milano che getta alle ortiche un match che sembrava già vinto. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, spiccano le performance di Kuzminskas (schierato da 3) e Arturas Gudaitis, che chiude in doppia doppia da 18+10. Si chiude amaramente una stagione europea nella quale, l'Olimpia Milano, era partita con ben altre ambizioni ma che di fatto, ricalca quasi totalmente, la mediocre partecipazione della scorsa edizione.