Al via l’undicesima giornata del campionato di Serie A
di Redazione
01/11/2018
Una prima parte del campionato di Serie A è oramai alle spalle, quando entriamo ufficialmente nel mese di novembre. Fra poche ore, dunque, avrà inizio la giornata numero undici del torneo, che, inevitabilmente, sarà ancora una volta molto interessante, e continuerà a proporre la caccia alla solita Juventus capolista. Si comincerà dal Napoli di Carlo Ancelotti, che scenderà in campo già dal primissimo anticipo di giornata. Alle 20:30 di venerdì 2 novembre, infatti, gli azzurri ospiteranno l’Empoli, che staziona pericolosamente tra le zone basse della classifica, e che ha un bisogno disperato di punti per ricacciare indietro l’incubo di una retrocessione. Si passerà poi al sabato, quando avranno luogo i tre anticipi delle altre tre compagni di Serie A impegnate in Champions League. Il 3 novembre, dunque, alle 15:00, l’ Inter dovrà vedersela contro il Genoa dell’implacabile Piatek. Interessante la partita delle ore 18:00: la Roma, ancora in cerca di una giusta continuità, sarà impegnata nella complicata trasferta contro la Fiorentina. Alle 20:30 sarà invece la volta della Juventus: alle 20:30, la Vecchia Signora affronterà il Cagliari. Si passa poi a domenica 4 novembre, con il lunch match delle 12:30: la Lazio ospiterà lo SPAL, e cercherà di far progredire le proprie ambizioni in chiave europea. Solo tre le sfide delle ore 15:00, valide soprattutto in ottica salvezza. Il Chievo Verona cercherà ancora di cancellare quel -1 in classifica, contro una squadra tuttavia ostica come il Sassuolo. A Parma, i padroni di casa se la vedranno invece con il redivivo Frosinone, che nelle ultime giornate pare essersi ripreso. Più interessante, sulla carta, la gara tra Sampdoria e Torino. Vediamo i due posticipi domenicali di Serie A. Alle ore 18:00, il Bologna affronta l’Atalanta. Alle ore 20:30 sarà invece la volta del Milan: i rossoneri, in crisi da tempo, saranno chiamati alla trasferta friulana contro l’Udinese.
