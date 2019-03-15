Al via la ventottesima giornata di Serie A
Mancano appena poche ore, oramai, all’inizio della ventottesima giornata del campionato di Serie A, che ci avvicina in maniera fondamentale alle fasi conclusive del torneo. Sarà un turno, inevitabilmente, caratterizzato da un big match in particolare, il cui esito potrebbe stabilire in modo definitivo l’inerzia della corsa alla Champions: presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, infatti, si affronteranno il Milan e l’ Inter, nella stracittadina che vedrà le due squadre protagoniste della volata per il terzo ed il quarto posto. Ma procediamo con ordine. La ventottesima giornata di Serie A inizierà, come di consueto, con un primo anticipo del venerdì, 15 marzo, allorché, a partire dalle ore 20:30, il Cagliari ospiterà la Fiorentina. I sardi sembrano oramai vicini alla salvezza, mentre i viola si giocano le ultime possibilità di agganciare il treno europeo. Tre, poi, gli anticipi del sabato 16 marzo: alle 15:00, il Sassuolo, che spera di ritrovare una certa continuità, dovrà vedersela con la temibile Sampdoria di Quagliarella. Alle ore 18:00, la Roma, reduce da una stagione disastrosa e dal passaggio di consegne tra Di Francesco e Ranieri, giocherà in casa dello SPAL. Alle 20:30, infine, il Torino proverà a rimpolpare le proprie ambizioni europee contro un inguaiato Bologna. Nel lunch match di domenica 17 marzo, partita di prestigio per il Genoa, che si ritroverà ad ospitare la capolista Juventus: la Vecchia Signora è oramai alla portata del suo ottavo Scudetto consecutivo, dal quale è separata solamente dalla matematica. Tre le sfide del primo pomeriggio: l’ Atalanta cerca punti facili contro un Chievo oramai rassegnato a dire addio alla Serie A. La Lazio cercherà di reintrufolarsi nella corsa Champions contro il Parma. Contesa per la salvezza, invece, tra Empoli e Frosinone. Nel primo posticipo delle ore 18:00, il Napoli, che ha oramai visto svanire definitivamente il sogno Scudetto, ospiterà l’Udinese. Infine, alle 20:30, il già citato derby di San Siro: Milan ed Inter promettono grande spettacolo.
