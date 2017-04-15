A2, il derby è della Fortitudo: Virtus ko, primo posto a rischio

La Kontatto vendica la sconfitta patita nella gara di andata, quando dovette cedere di misura all'overtime (86-87), e ottiene un successo molto importante nella stracittadina bolognese numero 105. L'anticipo, valido per la 29esima giornata del campionato di Serie A2,: gli uomini di Boniciolli, con questa vittoria, rilanciano pienamente le loro ambizioni in chiave playoff, mentre la Virtus incassa un sconfitta che potrebbe costare caro. Tradotto, le V nere potrebbero perdere definitivamente la leadership del torneo in questa regular season, dato che la De Longhi Treviso è impegnata in casa contro la GSA Udine:Senza dimenticare la possibilità che Ravenna e Trieste aggancino la Virtus a quota 40: le trasferte odierne di Chieti e Jesi non appaiono missioni impossibili. Ottima la prova dell'intero collettivo della Fortitudo: sono cinque gli uomini della Kontatto in doppia cifra, ovvero Knox, Legion, Ruzzier,, vero "man of the match". La Segafredo ha provato a rispondere con Umeh (17 punti) e Rosselli (16) ma stavolta non è bastato. Che fosse una gara difficile per le V nere lo si è intuito già nel primo quarto. Fortitudo subito arrembante e Virtus in grossa difficoltà:, ma prima dell'intervallo i virtussini recuperano terreno e vanno al riposo sotto di 8 lunghezze (45-37). Nel terzo quarto la Segafredo mostra segni di vita sempre più concreti: i ragazzi allenati da Ramagli risalgono fino al -5, ma in apertura di ultimo quarto le triple di Mancinelli e Legion sembrano sigillare il match a favore della Fortitudo.E' lo stesso giocatore di Houston ad avere la palla del -2, ma viene stoppato da uno strepitoso Mancinelli, che va poi a chiudere definitivamente i giochi, mandando in visibilio il pubblico del PalaDozza. Il derby è della Fortitudo.