Mattia cardellini ingaggiato dal Giulianova Basket 85

Ho parlato con coach Ciocca, è un’allenatore importante per la categoria, la società ha un ottimo nome… questo insieme di cose mi ha spinto ad accettare la proposta di Giulianova - queste le prime parole in giallorosso di Mattia Cardellini. - La mia caratteristica come playmaker è quella di far girare la squadra e mettere in ritmo i compagni ma non disdegno la possibilità di prendere soluzioni personali. Sono carico per fare un’ottima stagione sia a livello di squadra, ottenendo il massimo possibile, sia a livello personale, continuando il mio percorso di crescita.

Terzo movimento di mercato per il Giulianova Basket 85 che dopo Innocenzo Ferraro e Guglielmo De Ros si assicura le prestazioni di Mattia Cardellini, playmaker di 180 cm classe 1991, la scorsa stagione nel girone B di serie B con la maglia della NPO Olginate. Mattia, cresciuto cestisticamente a Pesaro, ha iniziato il suo percorso senior a Fossombrone (B), passando poi a Firenze (B), 3 stagioni a Crema dalla Serie C alla Serie B, un anno a Santarcangelo in B chiuso ad 11 punti di media, e prima dell’esperienza ad Olginate, un anno con l’Omnia Pavia dove ha raccolto cifre importanti (11 punti e 4 assist in 29 minuti di utilizzo medio). La scorsa stagione 22 gare con la maglia della NPO Olginate chiuse a 10.7 punti e 3 assist di media, con un high-score di 21 punti nella vittoria contro Crema del 18 marzo.

Giulianova Basket 85 - Area Comunicazione