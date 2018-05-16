Home LegaBasket Avellino si rialza, Trento ko: è 1-1. Venezia travolge Cremona e "vede" la semifinale

Avellino si rialza, Trento ko: è 1-1. Venezia travolge Cremona e "vede" la semifinale

di Redazione 16/05/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

I quarti di finale dei playoff del campionato di Serie A di basket maschile hanno finora una sola serie equilibrata. Mentre Milano, Brescia e Venezia sono già sul 2-0 e hanno la chance di chiudere i conti in gara 3 (che giocheranno tutte in trasferta, ndr), la Sidigas Avellino e l'Aquila Trento sono invece sull'1-1. La Scandone è riuscita a rimediare alla sconfitta interna patita in gara 1 e ha battuto i bianconeri di coach Buscaglia nonostante si giocasse in un PalaDelMauro deserto a causa della squalifica per due turni del parquet irpino per i fatti accaduti nel primo match. Rispetto a due giorni fa, la Sidigas è scesa in campo con un'attitudine decisamente più grintosa e propositiva. Fin dai primi minuti si è capito che Avellino aveva qualcosa in più: trascinata da Fesenko (20 punti), la Scandone chiudeva il primo quarto sul +9. Tuttavia, Trento è un team esperto, e già nel secondo quarto la situazione si riequilibrava grazie a Hogue e Gutierrez. Ma dura poco: Avellino torna a macinare gioco e punti e va all'intervallo sopra di 11 lunghezze. Nella ripresa ci si aspetta una reazione da parte degli ospiti, invece sono ancora gli uomini di Sacripanti a spingere sull'acceleratore. La difesa di Trento sbanda paurosamente: quando la tripla di Scrubb spedisce Avellino sul +18 è chiaro che il match non ha più una storia. Nell'ultimo quarto la Dolomiti sparisce completamente, sprofondando anche a -26. La gara si conclude sull'80-59 per la Scandone, che pareggia i conti: la serie si sposta ora a Trento. Venezia sconfigge di nuovo Cremona e si porta sul 2-0 nella serie. Il team di De Raffaele ha letteralmente travolto quello di coach Sacchetti: 108-76 per i lagunari, capaci di mandare sei uomini in doppia cifra, con Peric top scorer (19 punti). La Vanoli si è affidata al solo Johnson-Odom (22 punti) ma contro questa Reyer c'era ben poco da fare. L'Umana può conquistare la semifinale già nel prossimo match a Cremona.