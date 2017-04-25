Basket donne, Schio schianta Ragusa e vola in finale: affronterà Lucca

Lo stesso copione dello scorso anno, identico a quello del 2013.Le campionesse d'Italia in carica hanno archiviato la pratica Ragusa espugnando il parquet delle ragazze siciliane 54-65., che ha così subito riscattato la sconfitta interna in gara 3. Nonostante la scelta di coach Procaccini di tenere fuori Jolene Anderson, le ragazze 'orange' hanno tenuto sempre le redini del gioco, giungendo all'intervallo avanti di 13 punti (24-37).Anzi, la Famila Schio ha difeso come meglio non poteva, costringendo le avversarie all'asciutto per circa 5 minuti. Un periodo in cui le campionesse d'Italia in carica hanno aumentato il loro vantaggio, chiudendo il terzo quarto sul +16. Qualche apprensione per Schio nell'ultimo quarto, quando la tripla di Spreafico ha fatto risalire Ragusa fino al -9, mae a far volare la Famila in finale, dove se la vedrà con Lucca che si è sbarazzata agevolmente di Venezia. I due team si sono già affrontati a Febbraio in finale di Coppa Italia: in quel caso a spuntarla è stata Schio, che vuole bissare quel successo per assicurarsi così il quinto tricolore consecutivo.Daniele Cinciarini è ufficialmente un giocatore della Fortitudo Bologna. A comunicarlo è la stessa società bolognese, che ha inoltre reso noto che l'atleta nel pomeriggio di lunedìsotto la guida di Matteo Boniciolli. Un innesto senza dubbio di grande sostanza ed importanza per la Fortitudo Kontatto. Cinciarini debutterà con la nuova casacca in occasione di gara 1 degli ottavi di finale dei playoff.