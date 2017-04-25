Caricamento...

Basket donne, Schio schianta Ragusa e vola in finale: affronterà Lucca

25/04/2017

ragusa schio Lo stesso copione dello scorso anno, identico a quello del 2013. La finalissima per il tricolore del basket femminile sarà un affare tra la Famila Schio e la Gesam Gas Lucca.  Le campionesse d'Italia in carica hanno archiviato la pratica Ragusa espugnando il parquet delle ragazze siciliane 54-65. La serie si è quindi conclusa sul 3-1 per Schio, che ha così subito riscattato la sconfitta interna in gara 3. Nonostante la scelta di coach Procaccini di tenere fuori Jolene Anderson, le ragazze 'orange' hanno tenuto sempre le redini del gioco, giungendo all'intervallo avanti di 13 punti (24-37). Nella ripresa ci si attendeva una reazione da parte di Ragusa: reazione che però non è mai arrivata. Anzi, la Famila Schio ha difeso come meglio non poteva, costringendo le avversarie all'asciutto per circa 5 minuti. Un periodo in cui le campionesse d'Italia in carica hanno aumentato il loro vantaggio, chiudendo il terzo quarto sul +16. Qualche apprensione per Schio nell'ultimo quarto, quando la tripla di Spreafico ha fatto risalire Ragusa fino al -9, ma ci hanno pensato Zandalasini e Yacoubou a ristabilire le distanze e a far volare la Famila in finale, dove se la vedrà con Lucca che si è sbarazzata agevolmente di Venezia. I due team si sono già affrontati a Febbraio in finale di Coppa Italia: in quel caso a spuntarla è stata Schio, che vuole bissare quel successo per assicurarsi così il quinto tricolore consecutivo. A2, CINCIARINI E' UN GIOCATORE DELLA FORTITUDO  Daniele Cinciarini è ufficialmente un giocatore della Fortitudo Bologna. A comunicarlo è la stessa società bolognese, che ha inoltre reso noto che l'atleta nel pomeriggio di lunedì ha svolto anche il primo allenamento sotto la guida di Matteo Boniciolli. Un innesto senza dubbio di grande sostanza ed importanza per la Fortitudo Kontatto. Cinciarini debutterà con la nuova casacca in occasione di gara 1 degli ottavi di finale dei playoff.
