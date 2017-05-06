Basket femminile, gara 3: Lucca batte Schio e 'vede' il tricolore
di Redazione
06/05/2017
Lucca ad un passo dal sogno. In gara 3 della finalissima del campionato di Serie A di basket femminile, la Gesam Gas ha sconfitto 74-68 (d.t.s.) le campionesse in carica della Famila Schio, portandosi così sul 2-1 nella serie. Le atlete toscane sono state bravissime a sfruttare il fattore campo, ed ora hanno la grande chance di chiudere i giochi nella prossima sfida, che si disputerà ancora a Lucca. La terza gara della serie è stata senza dubbio la più dura. C'è voluto un supplementare per decidere chi si sarebbe portato in vantaggio: alla fine l'ha spuntata la Gesam Gas, grazie soprattutto alla (solita) grande organizzazione difensiva e ad una Francesca Dotto formato "monstre" (20 punti e 6/6 ai liberi). E poi le biancorosse di coach Mirco Diamanti hanno potuto contare nella bolgia infernale del PalaTagliate, in particolare in alcuni momenti dove le beniamine di casa sembravano faticare troppo. La Famila Schio, infatti, deve mordersi le mani per aver gettato al vento una grande occasione totalizzando una serie infinita di errori e non riuscendo a gestire il vantaggio nelle battute finali. Grave soprattutto l'errore di Giulia Gatti, che con un punto di vantaggio e in contropiede è andata a segnare subito anziché perdere secondi preziosi. Al supplementare, poi, non c'è stata più partita. Al centro delle critiche è finito il coach delle "Orange", Mauro Procaccini. Se la scelta di tenere fuori la Martinez aveva pagato in gara 2, lo stesso non si può dire questa volta: nella scorsa gara ci aveva pensato Sottana a giocare una grande partita e a spingere la Famila al successo, ma in gara 3 nè lei nè la Gatti sono riuscite a bissare la prestazione di qualche giorno fa. Ora a Schio resta una sola chance per rimediare, riportare la serie in parità e giocarsi tutto in gara 5: l'appuntamento è per domenica, ancora a Lucca.
