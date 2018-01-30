Home LegaBasket Basket mercato: Faust va a Capo d'Orlando, Bostic-Sassari, gli altri colpi ufficiali

Basket mercato: Faust va a Capo d'Orlando, Bostic-Sassari, gli altri colpi ufficiali

di Redazione 30/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il basket mercato è sempre attivo, ecco gli ultimi colpi già chiusi nelle ultime ore. Il basket mercato è sempre in fermento con il colpi messi a segno da alcune squadre italiane con i giocatori free agent. E’ fatta per l’approdo di Nick Faust all’Orlandina. Il sodalizio siciliano che sta attraversando una fase di crisi, ha chiuso l’accordo con la guardia 24enne. Faust sarà il secondo dei tre nuovi acquisti dopo la chiusura del colpo Luca Campani che dovrebbe essere tesserato in tempo pe la sfida di campionato ad Assago contro Milano di domenica prossima. Intanto l'Orlandina è sempre alla ricerca dell’ala forte per sostituire Denis Ikovlev andrà via sfruttando l’escape dal contratto che lo lega alla Betaland al 15 Febbraio. La Dinamo Sassari ha annunciato la chiusura dell'accordo per Josh Bostic, che sarà a disposizione di coach Pasquini già dalla prossima gara di campionato contro Reggio Emilia. Si tratta di una guardia-ala di 196 centimetri, 100 chilogrammi di peso, nato il 12 maggio 1987 a Columbus – Ohio (USA). Ottimo tiratore da 3 punti e buona tecnica di palleggio e da situazioni di scarico, sa anche difendere molto bene e può cambiare su tutti gli esterni. In difesa può giocare entrambe le posizioni da esterno. Insomma un elemento duttile in grado di rappresentare una nuova risorsa importante per la squadra di Pasquini. L'Umana Reyer Venezia ha il piacere di comunicare di aver raggiunto l'accordo con l'ala californiana, Austin Daye, figlio di Darren Daye, noto cestista che ha vinto due scudetti con la Scavolini.