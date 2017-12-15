Home LegaBasket Brescia, che colpo: preso Ortner dalla Scandone

di Redazione 15/12/2017

Colpo da "capolista" per la Germani Brescia. La società lombarda ha voluto regalare un altro tassello a coach Diana: il roster bresciano, infatti, si arricchisce con l'arrivo di Benjamin Ortner, 34 anni, proveniente dalla Sidigas Avellino. Il centro, che si è laureato campione d'Italia nella scorsa stagione con la Reyer Venezia, è un giocatore di indubbia qualità che farà molto comodo a Diana. Ortner, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno prossimo, è ormai un veterano del campionato italiano. Prima di indossare la casacca della Leonessa, l'austriaco ha militato in altre sette squadre: si tratta di Reggio, Udine, Cantù, Treviso e Siena, oltre ovviamente a Venezia e Avellino. Il 34enne ha conquistato due scudetti: il primo con Siena nel 2013, il secondo con la Reyer Venezia. Nel palmares di Ortner figurano anche una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, entrambe conquistate nel 2013 con la maglia della Mens Sana. L'austriaco va quindi a sostituire Abdel Fall, il cui infortunio lo terrà fuori dai campi per una decina di settimane. Il destino ha voluto che la prima avversaria di Ortner da giocatore della Germani sia proprio l'Umana: domenica sera, infatti, è in programma al PalaGeorge il big match tra i biancoblu di Diana e la Reyer di coach De Raffaele (palla a due ore 20:45). Sacripanti ha voluto salutare il suo ex giocatore, passato alla Germani. "Lo ringrazio per quello che ci ha dato in queste settimane e per il suo grado di professionalità – ha detto il coach della Scandone ad 'Irpinia News' – è stato bello avere in roster un giocatore come lui, soprattutto per le qualità umane. Ha sempre avuto una buona parola per i compagni in difficoltà, per l’allenatore e per noi tutti, senza mai smettere di incitare gli altri. Gli faccio un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della stagione".