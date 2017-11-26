Home LegaBasket Capo d'Orlando chiude il mini-ciclo di lavoro a Malta, Di Carlo: "Ricaricate le energie"

di Redazione 26/11/2017

Tre vittorie in otto gare. Una partenza così così per Capo d'Orlando, anche se la squadra sembra in salute: lo dimostra la prima gioia europea sul campo dei lettoni del Ventspils un paio di settimane fa. Tuttavia, coach Di Carlo ha scelto di sfruttare questa pausa per gli impegni della Nazionale eseguendo un mini-ciclo di lavoro a Malta, che si è concluso proprio ieri con un'amichevole che ha fornito buone indicazioni al trainer. L'Orlandina ha infatti sfidato la MBA Selection, una rappresentativa composta da giocatori maltesi e stranieri. La gara, che si è disputata nel nuovo impianto di Ta'Qali, ha visto prevalere per 67-58 il team siciliano: Di Carlo ha messo dentro molti giovani per lunghi tratti del match. Un bilancio complessivo che può essere ritenuto positivo: così il coach di Capo d'Orlando ha commentato il mini-ciclo maltese al quotidiano "Il Fatto Nisseno". Per Di Carlo non era importante il risultato, "ma ricaricare le energie mentali, nervose e fisiche". In attesa del rientro in Sicilia, dove torneranno anche i nazionali e ci si potrà preparare alla difficile sfida contro Trento. "Senza dubbio una vittoria ci consentirebbe di guardare avanti in maniera ancora più positiva". Se a Capo d'Orlando c'è fiducia, a Pistoia ci sono diversi malumori. Alla The Flexx la vittoria manca da sei partite: un digiuno che da queste parti non si vedeva ormai da un bel pò. Il presidente Maltinti prova a fare coraggio all'ambiente e si dice sicuro di una pronta ripresa: "La stagione è appena iniziata - ha detto Maltinti al sito della Pistoia Basket - e anche se la sfortuna non sembra volerci lasciar stare tanto facilmente, fra Czyz, McGee, Sanadze e ora anche Kennedy, io rimango fiducioso nel lavoro del coach, dello staff, dei ragazzi e nel ruolo del pubblico come fattore determinante per uscir fuori da questo tunnel in cui siamo finiti".