Capo d'Orlando, esonerato coach Di Carlo. Panchina a Mazzon?

di Redazione 03/04/2018

La batosta rimediata in casa della Dolomiti Trento è risultata fatale a Gennaro Di Carlo. Il coach di Santa Maria Capua Vetere è stato esonerato dall'incarico. Lo comunica la stessa società siciliana, che in una nota stampa ringrazia Di Carlo per il lavoro svolto alla guida della Betaland. "Saluto e ringrazio Gennaro per questi anni di grande lavoro con noi - ha detto il presidente dell'Orlandina, Enzo Sindoni - per il rapporto umano che ha saputo creare e anche perché in più di una circostanza in questa stagione mi ha dimostrato la disponibilità anche a farsi da parte, se lo avessimo ritenuto opportuno, per il bene del club e della squadra. Gennaro ha lavorato fino all’ultimo con la nostra piena fiducia, oggi le strade si separano ma resta immutata la stima nei suoi confronti". Una scelta che servirà a scuotere un pò l'ambiente, vista la stagione fortemente negativa fin qui disputata dal team siciliano. Sabato scorso, sul parquet trentino, è arrivata la tredicesima sconfitta consecutiva, uno score davvero pessimo che ha fatto aleggiare lo spettro della retrocessione sul PalaFantozzi. La Betaland, infatti, è ultima in classifica insieme alla Vuelle Pesaro, con soli 10 punti conquistati. Al termine della regular season mancano sei partite, e con questo cambio al timone la Betaland vuole giocarsi l'ultima carta per centrare la permanenza nella massima serie. Di Carlo lascia la panchina dell'Orlandina dopo quattro anni, dove è riuscito a portare il team siciliano ai playoff, alle Final Eight di Coppa Italia e addirittura in FIBA Champions League. La società sicula non ha ancora ufficializzato il nome del suo successore, ma pare quasi certo che la panchina di Capo d'Orlando verrà affidata ad Andrea Mazzon. Non è escluso che il prossimo coach della Betaland possa fare il suo debutto già nel match interno di domenica 8 contro Varese (palla a due ore 17).