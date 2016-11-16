Il ciclone Sanders si abbatte sul Baskonia: altro successo per l'Olimpia Milano

Nuovo successo in Eurolega dell'Olimpia Milano, che bissa la vittoria contro l'Efes e in casa supera il Baskonia per 88-76.

L'comincia ad ingranare davvero anche in, facendo la voce grossa con i top club. Questa volta a farne le spese sono stati gli spagnoli del, sconfitti a Milano perSu tutti sono emerse il carisma e le grandi doti tecniche divero mattatore del match e autore di 19 punti con un 3/5 dal pitturato. L'Olimpia Milano ha condotto le danze dal primo all'ultimo minuto, subendo, ma solo in parte, l'ottima serata di(21 punti e 9 assist) e il buon contributo offerto anche dal Magoche ha messo a referto 12 punti. Il grande impatto fisico nel match di Sanders, e la buona lena disono stati i due fattori decisivi che hanno determinato la supremazia dei padroni di casa.Bene anche il giovane talento(8 punti) che ha dato il suo apporto anche nei momenti decisivi della gara. Unico neo, le troppe palle perse dalle scarpette rosse, ben 16, frutto di qualche pasticcio in fase di trasmissione del possesso e di troppa fretta nel voler chiudere l'attacco. Nella seconda parte di gara è venuto a mancare l'apporto di, appiedato da un guaio al polpaccio che lo ha costretto alla resa anticipata. In conferenza stampa, coachha elogiato la prestazione difensiva della squadra, questa volta attenta e solida come raramente si è visto in questo primo scorcio di stagione: 'Devo complimentarmi con i ragazzi – ha chiosato il tecnico dell'Olimpia Milano – il successo è arrivato con una difesa molto migliore rispetto alle ultime uscite. Adesso bisogna azzerare tutto e ripartire da Belgrado'. Giovedi, la squadra meneghina dovrà fare visita allareduce dal successo esterno conseguito contro ilMclean 5, Gentile 7, Hickman 13, Kalnietis 5, Raduljica 5, Dragic 8, Macvan 6, Pascolo 2, Sanders 19, Abass 8, Simon 10: Larkin 21, Bargnani 12, Voigtmann 16, Hanga 8, Beaubois 6, Blazic 5, Diop, Tillie 6, Budinger 2, Luz