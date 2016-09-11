Caricamento...

Città di Jesolo: la Reyer Venezia si impone su Reggio Emilia in finale

Redazione Avatar

di Redazione

11/09/2016

Successo della squadra di De Raffaele al trofeo Città di Jesolo che si impone per 85-78 su Reggio Emilia, prendendo il largo nell'ultimo quarto.

Il trofeo Città di Jesolo è stato conquistato dalla Reyer Venezia che ha sconfitto la Grissin Bon Reggio Emilia in finale con il punteggio di 85-78. Decisivo un ultimo quarto giocato con grande intensità da parte del quintetto di De Raffaele che ha mantenuto i nervi saldi dopo aver chiuso sul 64-64 il terzo quarto. Una sfida decisamente equilibrata nella prima parte tra due squadre già in palla, che hanno evidenziato una discreta condizione di forma a poche settimane dall'inizio ufficiale della stagione. La Reyer si affida a Hagins nel primo quarto e parte subito alla grande ma viene poi agganciata nel punteggio dalla coppia Aradori-James che confezionano punti a ripetizione riportando sotto gli emiliani. Il primo quarto si chiude sul 19-19. Nel secondo quarto è la squadra di coach Menetti a partire meglio grazie a 5 punti consecutivi messi a segno da Sava Lesic. Strautins fa la voce grossa sotto le plance e spinge Reggio Emilia fino al massimo vantaggio a +8. Un parziale recupero dei lagunari consente alla squadra di De Raffaele di chiudere il primo tempo sotto di tre punti sul 45-42. città di JesoloIl terzo periodo è ancora caratterizzato da grande equilibrio, con i veneziani che recuperaro il piccolo svantaggio chiudendo la frazione sul 64-64. Nell'ultimo quarto la Reyer compie il break decisivo firmato da uno straripante Ejim (chiuderà con 18 punti a referto). I lagunari prendono il volo, mentre gli emiliani restano fermi al palo. Venezia si aggiudica il trofeo Città di Jesolo chiudendo sul 85-78.

Tabellino Grissin Bon Reggio Emilia – Umana Reyer Venezia 78-85

GRISSIN BON REGGIO EMILIA – UMANA REYER VENEZIA 78-85 (19-19, 45-42, 64-64) REGGIO EMILIA: Aradori 10, Polonara 13, James 10, De Nicolao 8, Bonacini 3, Strautins 5, Bass 5, Lesic 13, Degli Esposti Castori, Lever, Gentile 11, Vigori. All. Menetti. VENEZIA: Haynes 13, Hagins 10, Ejim 18, Peric, Bramos 5, Tonut 10, Visconti, Filloy 2, Ortner 14, Viggiano 2, Douvier ne, McGee 11. All. De Raffaele.
