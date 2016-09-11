Città di Jesolo: la Reyer Venezia si impone su Reggio Emilia in finale

Successo della squadra di De Raffaele al trofeo Città di Jesolo che si impone per 85-78 su Reggio Emilia, prendendo il largo nell'ultimo quarto.

Tabellino Grissin Bon Reggio Emilia – Umana Reyer Venezia 78-85

Il trofeoè stato conquistato dallache ha sconfitto lain finale con il punteggio di. Decisivo un ultimo quarto giocato con grande intensità da parte del quintetto diche ha mantenuto i nervi saldi dopo aver chiuso sul 64-64 il terzo quarto. Una sfida decisamente equilibrata nella prima parte tra due squadre già in palla, che hanno evidenziato una discreta condizione di forma a poche settimane dall'inizio ufficiale della stagione. La Reyer si affida anel primo quarto e parte subito alla grande ma viene poi agganciata nel punteggio dalla coppiache confezionano punti a ripetizione riportando sotto gli emiliani. Il primo quarto si chiude sul 19-19. Nel secondo quarto è la squadra di coacha partire meglio grazie a 5 punti consecutivi messi a segno dafa la voce grossa sotto le plance e spinge Reggio Emilia fino al massimo vantaggio a +8. Un parziale recupero dei lagunari consente alla squadra di De Raffaele di chiudere il primo tempo sotto di tre punti sul 45-42.Il terzo periodo è ancora caratterizzato da grande equilibrio, con i veneziani che recuperaro il piccolo svantaggio chiudendo la frazione sul 64-64. Nell'ultimo quarto la Reyer compie il break decisivo firmato da uno straripante Ejim (chiuderà con 18 punti a referto). I lagunari prendono il volo, mentre gli emiliani restano fermi al palo. Venezia si aggiudica il trofeo Città di Jesolo chiudendo sul 85-78.78-85 (19-19, 45-42, 64-64): Aradori 10, Polonara 13, James 10, De Nicolao 8, Bonacini 3, Strautins 5, Bass 5, Lesic 13, Degli Esposti Castori, Lever, Gentile 11, Vigori. All. Menetti.Haynes 13, Hagins 10, Ejim 18, Peric, Bramos 5, Tonut 10, Visconti, Filloy 2, Ortner 14, Viggiano 2, Douvier ne, McGee 11. All. De Raffaele.