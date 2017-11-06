Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

Curtis Jerrells torna a Milano, ecco l'ultim'ora e il comunicato

Redazione Avatar

di Redazione

06/11/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Curtis Jerrells torna a Milano, ecco l'ultim'ora e il comunicato

Curits Jerrells si è accordato con il club meneghino, squadra dove ha già militato nella stagione 2013/14.

Curtis Jerrells tornerà a vestire la maglia dell'Olimpia Milano. Proprio lui, l'uomo che fu autore di uno dei canestri più famosi nella storia del club meneghino. Con un comunicato ufficiala l'Olimpia Milano ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il giocatore Curtis Jerrells, play-guardia di 1.85, 30 anni, che in precedenza ha giocato nell’Hapoel Gerusalemme. Nato ad Austin, Texas, il 5 febbraio 1987, Curtis Jerrells da senior ha segnato una media di 20.2 punti a partita diventando MVP del proprio distretto. Reclutato da Scott Drew per l’università di Baylor a Waco, Texas nella Big 12 Conference, ha guidato la squadra totalizzando una media di 13.6 a partita. Da sophomore è stato nominato nel quintetto ideale del torneo. E' approdato in Europa nella stagione 2010/11 giocando nel Partizan Belgrado (9.7 punti e 3.8 assist in EuroLeague, 12.1 punti nella Lega Adriatica) e poi nel 2011/12 ha vestito la maglia del Fenerbahce Istanbul (oltre a due gare in Spagna a Murcia) con 8.6 di media. Nel 2012/13 si è trasferito al esiktas dove ha segnato in EuroLeague 14.2 punti per gara poi ha concluso la stagione con la maglia del Maine Red Claws della D-League. Nel 2013/14 il suo approdo in Italia nell'Olimpia Milano dove in 28 presenze in EuroLeague ha messo a referto una media di 11.3 punti di media e il 42.1% nel tiro da tre. L’anno successivo è andato a Kazan, 9.8 punti di media in VTB, 10.0 in Eurocup. Dal 2016/17 ha giocato nell’Hapoel Gerusalemme con 16.8 punti per gara in Eurocup. Adesso il ritorno a Milano per dare man forte alla squadra di Pianigiani che arranca in Eurolega.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Reggio Emilia, preso Wright: "Usciremo da questa situazione"

Articolo Successivo

Spareggi mondiali, ecco i convocati di Ventura per l’ Italia

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

L’Italbasket contro Ungheria e Lituania alla conquista del pass per i Mondiali in Cina

L’Italbasket contro Ungheria e Lituania alla conquista del pass per i Mondiali in Cina

22/02/2019

Mattia cardellini ingaggiato dal Giulianova Basket 85

Mattia cardellini ingaggiato dal Giulianova Basket 85

29/07/2018

Avellino, il divorzio con Sacripanti non è così scontato

Avellino, il divorzio con Sacripanti non è così scontato

22/05/2018