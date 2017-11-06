Home LegaBasket Curtis Jerrells torna a Milano, ecco l'ultim'ora e il comunicato

di Redazione 06/11/2017

Curits Jerrells si è accordato con il club meneghino, squadra dove ha già militato nella stagione 2013/14. Curtis Jerrells tornerà a vestire la maglia dell'Olimpia Milano. Proprio lui, l'uomo che fu autore di uno dei canestri più famosi nella storia del club meneghino. Con un comunicato ufficiala l'Olimpia Milano ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il giocatore Curtis Jerrells, play-guardia di 1.85, 30 anni, che in precedenza ha giocato nell’Hapoel Gerusalemme. Nato ad Austin, Texas, il 5 febbraio 1987, Curtis Jerrells da senior ha segnato una media di 20.2 punti a partita diventando MVP del proprio distretto. Reclutato da Scott Drew per l’università di Baylor a Waco, Texas nella Big 12 Conference, ha guidato la squadra totalizzando una media di 13.6 a partita. Da sophomore è stato nominato nel quintetto ideale del torneo. E' approdato in Europa nella stagione 2010/11 giocando nel Partizan Belgrado (9.7 punti e 3.8 assist in EuroLeague, 12.1 punti nella Lega Adriatica) e poi nel 2011/12 ha vestito la maglia del Fenerbahce Istanbul (oltre a due gare in Spagna a Murcia) con 8.6 di media. Nel 2012/13 si è trasferito al esiktas dove ha segnato in EuroLeague 14.2 punti per gara poi ha concluso la stagione con la maglia del Maine Red Claws della D-League. Nel 2013/14 il suo approdo in Italia nell'Olimpia Milano dove in 28 presenze in EuroLeague ha messo a referto una media di 11.3 punti di media e il 42.1% nel tiro da tre. L’anno successivo è andato a Kazan, 9.8 punti di media in VTB, 10.0 in Eurocup. Dal 2016/17 ha giocato nell’Hapoel Gerusalemme con 16.8 punti per gara in Eurocup. Adesso il ritorno a Milano per dare man forte alla squadra di Pianigiani che arranca in Eurolega.