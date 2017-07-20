Home LegaBasket Europei: l'Italbasket Under 20 eliminata agli ottavi da Israele

di Redazione 20/07/2017

L'Italbasket Under 20 cede ai pari età israeliani negli ottavi di finale degli europei Under 20 in corso di svolgimento in Grecia. Nulla da fare per l'Italbasket Under 20 impegnata nei campionati europei Under 20 in Grecia. Il giovane quintetto azzurro ha rimediato la quarta sconfitta del torneo venendo battuto agli ottavi di finale contro Israele, in un testa a testa che ha visto gli israeliani sempre avanti nel punteggio. Male gli azzurri in avvio, che chiudono sotto di 8 punti la prima frazione (23-15) subendo la solida difesa degli avversari e accusando troppi errori in fase di gestione e trasmissione della palla. Parte subito forte la stella israeliana, Zoosman, autore di 14 punti complessivi (10 solo nella prima frazione). Nel secondo quarto viene fuori l'orgoglio dell'Italbasket Under 20, che ritrova compattezza e solidità, riuscendo a limitare le bocche di fuoco offensive della squadra israeliana e ritrovando precisione al tiro, riducendo solo a 5 punti il distacco alla fine del secondo quarto (38-33). In avvio di ripresa, gli israeliani cambiano decisamente passo, non accusando la fatica, raggiungendo il massimo vantaggio (17 punti) a metà quarto, con gli azzurri annichiliti in ogni fondamentale. Si salva solo Tote, che realizza 27 punti complessivi, l'unico a provare a tenere a galla le speranze azzurre di qualificazione. Solo alla fine del terzo quarto, gli uomini di Buscaglia riordinano le idee, riuscendo a limitare i danni, chiudendo la frazione sotto di 7 punti (55-48). Nel quarto decisivo, gli azzurri provano ad alzare i ritmi. Tote riesce a realizzare ben 7 punti consecutivi riportando la nazionale azzurra sotto solo di un possesso. E' Roi Huber a trovare le due triple consecutive che affondano definitivamente le speranze di qualificazione degli azzurri. Adesso l'Italia affronterà la Svizzera per giocarsi un posto tra le prime 13 d'Europa. La sconfitta contro Israele è la quarta rimediata dagli azzurri nel corso di un deludente torneo. ISRAELE – ITALIA 79-71 (23-15, 38-33, 55-48) ISRAELE: Artzi 22, Beni, Ruina, Moshkovitz, Blatt 9, Huber 14, Rabinowitz, Sapir, Navon 6, Koperberg 14, Natsia, Zoosman 14. ITALIA: Caroti 3, Da Campo, La Torre, Sgorbati 6, Moretti 7, Timperi 5, Bolpin 10, Mezzanotte, Tote 27, Okeke 13, Cattapan, Oxilia.