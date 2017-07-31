Home LegaBasket Fiat Torino, che colpo: dall'NBA arriva Lamar Patterson

di Redazione 31/07/2017

Sono giorni di grandi annunci per la Fiat Torino. Dopo l'ufficialità del rinnovo contrattuale per Deron Washington, il team piemontese ha comunicato l'ingaggio di un altro giocatore statunitense: si tratta di Lamar Patterson, giocatore di grande qualità, con esperienze importanti anche in NBA. Alto 196 cm per un peso di 102 kg, la nuova guardia della Fiat ha cominciato a mettere in mostra le sue doti al College, con la casacca del Pittsburgh nel periodo che va dal 2009 al 2014. Da lì, Patterson è stato selezionato per la prima volta da una franchigia NBA, i Milwaukee Bucks. Ma la sua prima esperienza da professionista è in Europa, e precisamente in Turchia, dove ha militato nelle fila del Tofas Bursa nella stagione 2014/2015. L'esordio nella National Basketball Association è avvenuto l'anno successivo, dopo aver disputato un'ottima Summer League: Patterson ha giocato 35 gare con gli Atlanta Hawks, più 4 partite nei playoff. Per lui 5 gare in NBA anche nel 2016/2017, oltre all'impegno in D-League con i Reno Bighorns. A commentare l'ottimo acquisto c'è il vicepresidente esecutivo della Fiat Torino, Francesco Forni: "Siamo felici ed orgogliosi di presentare un top player assoluto – le parole di Forni riportate su "Pianetabasket" – un giocatore di altissimo livello, fresco dell’esaltante atmosfera del massimo campionato americano, che ha accettato con entusiasmo di vestire la maglia della Fiat Torino, pronto a dimostrare il proprio valore anche nel massimo campionato italiano". CUSIN: "IL MIO OBIETTIVO E' VINCERE LO SCUDETTO" Ha le idee molto chiare, Marco Cusin. Sbarcato un pò a sorpresa alla corte di coach Pianigiani, Cusin è già pronto ad affrontare nel migliore dei modi la nuova avventura. "Tornare a giocare in Eurolega e avere come obiettivo quello di vincere lo scudetto, sono motivazioni che danno grande forza a qualsiasi giocatore - ha detto il pivot - A Milano si è creata questa situazione e non ho avuto dubbi sul coglierla al volo".