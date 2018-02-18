Home LegaBasket Final Eight, le parole dei coach Diana e Galbiati che oggi si affronteranno in finale

di Redazione 18/02/2018

Ecco uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate ai giornalisti dai coach Diana e Galbiati usciti vincitori dalle rispettive semifinali. Dopo il successo in semifinale contro Cantù, coach Diana elogia il comportamento dei suoi giocatori, bravi a non mollare mai soprattutto nei momenti caldi del match. 'Un’autentica battaglia dove alla fine l’abbiamo spuntata noi, ma bravi a Cantù per non aver mai mollato. Vedevi i giocatori finiti in terra ma poi erano pronti a giocare. Complimenti anche ai miei ragazzi per aver portato a casa una grande vittoria che ci apre la strada per una finale che ci giocheremo domani. Sul +10 abbiamo sbagliato un po’ di attacchi, ma abbiamo avuto buone percentuali. Ci voleva più lucidità attaccando dal palleggio 1 vs 1 e questo non ci ha permesso di mantenere il vantaggio. David Moss ha sentito male alla gamba e vediamo se riuscirà a recuperare per la finale'. L'altra finalista, la Fiat Torino, ha conquistato la finale dopo aver rischiato di gettare alle ortiche la sfida con un approccio disastroso in avvio. Dall'analisi fatta in conferenza stampa da coach Galbiati, emerge tutta la soddisfazione per la reazione dei suoi giocatori, capaci di riprendere in mano la gara con una grande prestazione collettiva: 'Non chiedetemi di spiegarvi la partita. Sono contento abbiamo iniziato malissimo, bloccati e tesi, poi si è creato lo stesso clima di giovedi, difendevano anche quelli in panca. Abbiamo reagito e ci siamo compattati anche se abbiamo sprecato qualche match ball nei regolamentari. Sono contento per i ragazzi che hanno fatto una partita importante, nonostante l’inizio nervoso. Siamo tornati a divertirci e a fare le cose che facevamo prima, ci aiutiamo a vicenda. I giocatori mi consigliano pure su chi chiamare i giochi, è una cosa che fa molto piacere per un allenatore'.