Fip, ecco le decisioni prese nell'ultimo consiglio federale: niente limite di capienza per i playoff

di Redazione 07/04/2018

La Fip ha annunciato la candidatura ufficiale della nostra federazione alla organizzazione dei campionati europei del 2021. La Fip ha svolto il proprio Consiglio Federale a Roma nella giornata di ieri, nel quale sono state prese alcune importanti decisioni su alcuni argomenti nevralgici. Innanzitutto è stata annunciata la candidatura ufficiale della nostra Federazione all'organizzazione di Eurobasket 2021, il campionato europeo Senior. Nel consiglio federale presieduto dal presidente della Fip, Gianni Petrucci, è stata anche rivista la normativa che riguarda la capienza dei palazzetti dello Sport per le gare dei Playoff. E' stato rimosso il limite dei 5 mila posti di capienza. Tentuto conto del fatto che alcune società stanno 'lavorando su progetti da realizzare a medio termine' come si legge nel comunicato della federazione, è stato deciso che tutte le società potranno utilizzare i propri impianti indipendentemente dal limite di capienza. Sono stati deliberati i criteri di ammissione in serie A e in serie A2 maschile per la prossima stagione. E' stata anche comminata la sanzione di Euro 4.000,00 alla Pallacanestro Cantù per 'ritardati adempimenti amministrativo contabili'. Si è discusso e approvato un nuovo progetto di reclutamento arbitrale e un nuovo format che riguarderà le Finali Nazionali giovanili che avrà l'esito finale in una Final Four. Tutte le novità, come si legge nel comunicato Fip, verranno resi noti il 24 aprile in una apposita conferenza stampa.