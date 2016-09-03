Gallinari: "Ettore Messina resti ct della Nazionale"
03/09/2016
"La sconfitta contro la Croazia è stata la più grande delusione della mia carriera". Danilo Gallinari, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'accordo tra Ubi Banca e la NBA, ha precisato che l'estromissione dalle Olimpiadi di Rio 2016 per mano della Nazionale croata è stata il momento più difficile di sempre. "Non ho dormito per molte notti", ha confessato il Gallo, che ha poi ribadito i concetti espressi già in un'intervista alla Gazzetta di Parma. "Dobbiamo smetterla di dire che siamo la Nazionale più forte di sempre, più talentuosa di sempre. Non è vero, rendiamoci conto di chi siamo. Non siamo nemmeno tra le più forti d'Europa - continua Gallinari - vincere il prossimo Europeo sarebbe un mezzo miracolo perché alcune squadre sono dei veri arsenali. Sulla carta e sul campo ci sono nazionali nettamente più forti di noi". Il Gallo si è detto inoltre convinto della necessità di confermare Ettore Messina alla guida della Nazionale azzurra. "Vorrei che Messina restasse coach della Nazionale". Infine, qualche parola sul suo futuro. "Ho ancora due anni di contratto con i Nuggets. A Denver mi trovo molto bene e penso di rinnovare il mio contratto con loro. Il nostro obiettivo è raggiungere i playoff". Golden State imbattibile? Ma nemmeno per sogno. "E' più difficile battere la Juventus in Serie A di calcio". PETTEWAY: "PISTOIA E' FANTASTICA, COACH ESPOSITO ECCEZIONALE" Si è presentato cambiando look, Terran Petteway: via barba e treccine, restano solo i tatuaggi a caratterizzare l'ala texana, che confessa di trovarsi già molto bene a Pistoia. " Sono un tipo tranquillo e Pistoia è una città che mi piace sotto questo aspetto. Certo ho visto poco e devo ancora imparare a conoscerla così come la gente, ma devo dire che per quel poco che sono riuscito a visitare è una città che mi piace molto". Petteway elogia coach Esposito: "Il coach è una persona che sa come mettere a proprio agio un giocatore, è molto preparato e la sua idea di pallacanestro mi piace moltissimo - ha detto l'ala texana - Con i compagni si è già creata una buona chimica così come con tutto lo staff".
