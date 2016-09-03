Gallinari: "Ettore Messina resti ct della Nazionale"

"La sconfitta contro la Croazia è stata". Danilo Gallinari, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'accordo tra Ubi Banca e la NBA, ha precisato che l'estromissione dalle Olimpiadi di Rio 2016 per mano della Nazionale croata è stata il momento più difficile di sempre., che ha poi ribadito i concetti espressi già in un'intervista alla Gazzetta di Parma. "Dobbiamo smetterla di dire che siamo la Nazionale più forte di sempre, più talentuosa di sempre. Non è vero, rendiamoci conto di chi siamo.- continua Gallinari - vincere il prossimo Europeo sarebbe un mezzo miracolo perché alcune squadre sono dei veri arsenali. Sulla carta e sul campo ci sono nazionali nettamente più forti di noi". Il Gallo si è detto inoltre convinto della necessità dialla guida della Nazionale azzurra. "Vorrei che Messina restasse coach della Nazionale". Infine, qualche parola sul suo futuro. "Ho ancora due anni di contratto con i Nuggets.Il nostro obiettivo è raggiungere i playoff". Golden State imbattibile? Ma nemmeno per sogno. "".Si è presentato cambiando look,: via barba e treccine, restano solo i tatuaggi a caratterizzare l'ala texana, che confessa di trovarsi già molto bene a Pistoia. " Sono un tipo tranquillo eCerto ho visto poco e devo ancora imparare a conoscerla così come la gente, ma devo dire che per quel poco che sono riuscito a visitare è una città che mi piace molto". Petteway elogia coach Esposito: "Il coach è una persona che sa come mettere a proprio agio un giocatore,- ha detto l'ala texana - Con i compagni si è già creata una buona chimica così come con tutto lo staff".