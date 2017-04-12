Impianti, la svolta del Consiglio Federale: "Almeno 5000 posti a sedere"

L'apertura del Trofeo delle Regioni 2017 - manifestazione cestistica dedicata alle rappresentative maschili e femminili di tutte le 20 regioni italiane (quest'anno giocano ragazzi e ragazze nati nel 2003, ndr) - previsto per la giornata di oggi,, in provincia di Teramo, un luogo che respira da sempre l'aria della pallacanestro e spera di tornare ben presto nella massima serie. Tra le delibere più importanti approvate dal Consiglio, spicca quella relativaA partire dai playoff della prossima stagione, infatti, è stato imposto a tutti i team partecipanti di dotarsi di un palazzetto che possa contenereUn monito nei confronti di tutte le società, affinchè comincino fin da subito a 'regolarizzarsi':con tutti i team di Serie A provvisti di un impianto a norma. Attualmente, le squadre che disputano il campionato di Serie A con un impianto da almeno 5000 posti a sedere sono otto: i palazzetti disoddisfano infatti i criteri di capienza minima. Tutti gli altri si trovano quindi costretti, o nel peggiore dei casi a trovare un nuovo campo su cui giocare le gare interne. Ma nel Consiglio Federale della FIP si è discusso anche di altro, come ad esempio il limite d'età per i direttori di gara: dal prossimo anno infatti gli arbitri italianiIl CIA - Comitato Italiano Arbitri - avrà il compito di valutare, secondo quanto stabilito dal Consiglio Federale, di anno in anno ogni caso per decidere se concedere o meno l'idoneità ai singoli arbitri che comunque non potranno arbitrare oltre i 55 anni. Infine, già da quest'anno i fischietti potranno utilizzare l'instant replay per valutare situazioni di gioco.