Impianti, la svolta del Consiglio Federale: "Almeno 5000 posti a sedere"
di Redazione
12/04/2017
L'apertura del Trofeo delle Regioni 2017 - manifestazione cestistica dedicata alle rappresentative maschili e femminili di tutte le 20 regioni italiane (quest'anno giocano ragazzi e ragazze nati nel 2003, ndr) - previsto per la giornata di oggi, ha spinto il Consiglio Federale della FIP (Federazione Pallacanestro Italiana) a riunirsi nella cittadina abruzzese di Roseto, in provincia di Teramo, un luogo che respira da sempre l'aria della pallacanestro e spera di tornare ben presto nella massima serie. Tra le delibere più importanti approvate dal Consiglio, spicca quella relativa alla capienza degli impianti delle squadre di Serie A. A partire dai playoff della prossima stagione, infatti, è stato imposto a tutti i team partecipanti di dotarsi di un palazzetto che possa contenere un minimo di 5000 posti a sedere. Un monito nei confronti di tutte le società, affinchè comincino fin da subito a 'regolarizzarsi': l'obiettivo è arrivare alla stagione 2018-2019 con tutti i team di Serie A provvisti di un impianto a norma. Attualmente, le squadre che disputano il campionato di Serie A con un impianto da almeno 5000 posti a sedere sono otto: i palazzetti di Milano, Pesaro, Caserta, Varese, Torino, Avellino, Cantù e Sassari soddisfano infatti i criteri di capienza minima. Tutti gli altri si trovano quindi costretti ad ampliare il proprio impianto, o nel peggiore dei casi a trovare un nuovo campo su cui giocare le gare interne. Ma nel Consiglio Federale della FIP si è discusso anche di altro, come ad esempio il limite d'età per i direttori di gara: dal prossimo anno infatti gli arbitri italiani potranno arbitrare anche oltre ai 50 anni. Il CIA - Comitato Italiano Arbitri - avrà il compito di valutare, secondo quanto stabilito dal Consiglio Federale, di anno in anno ogni caso per decidere se concedere o meno l'idoneità ai singoli arbitri che comunque non potranno arbitrare oltre i 55 anni. Infine, già da quest'anno i fischietti potranno utilizzare l'instant replay per valutare situazioni di gioco.
Articolo Precedente
Atlanta in formissima: batte Charlotte (103-76) ed è quinta a Est. OKC vince anche senza Westbrook