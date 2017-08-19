Home LegaBasket Le magie di Belinelli regalano il successo all'Italia nel test contro Montenegro

di Redazione 19/08/2017

Gus Belinelli, a suon di triple, consente agli azzurri di recuperare il largo svantaggio contro la nazionale del Montenegro. L'Italbasket ringrazia un grande Belinelli ed evita una brutta figura contro la nazionale del Montenegro, vincendo per 67-66 la prima sfida del torneo di Tolosa. Dopo un primo tempo complicato, gli azzurri raccolgono i cocci e trovano il modo di riscattarsi nel secondo tempo, producendo un gioco dignitoso solo negli ultimi 10 minuti, dopo 30 minuti di incomprensioni, palle perse e conclusioni a vuoto. Ancora una volta, sugli scudi, Gus Belinelli che mette a referto 24 punti , colpendo a ripetizione dall'arco nei momenti decisivi del match. Il Montenegro di Tanjevic si è rivelato squadra arcigna, solida in difesa e molto fisica sotto le plance. Partono bene gli slavi che si portano sul 4-0 in avvio, complici anche numerosi errori al tiro da parte degli azzurri, che approcciano al match in modo soft. Il Montenegro chiude il primo tempo avanti di 13 punti (39-26) contro un'Italia annichilita e ben poca cosa sotto canestro. Burns dà una grossa mano agli azzurri, trovando il modo di arginare la difesa montenegrina e portando gli azzurri a soli 5 punti di distacco al 32' (48-53). Da questo momento in poi, gli azzurri riescono a riordinare le idee, piazzando un parziale da 13-0, grazie ai canestri di Aradori, Datome e Belinelli. Nel finale, l'Italbasket allunga addirittura fino al 62-55, poi un antisportivo fischiato a Belinelli rischia di complicare le cose, consentendo agli avversari di ridurre il distacco. La squadra di Messina, conserva un punto di vantaggio e si aggiudica il primo match del torneo di Tolosa. Stasera sfiderà il Belgio Italia-Montenegro 67-66 (14-20, 12-19, 20-14, 21-13) Italia: Hackett 3 (0/1, 1/2), Della Valle ne, Belinelli 24 (3/7, 4/7), Aradori 6 (1/4, 1/5), Filloy 3 (1/5 da tre), Biligha 2 (1/2), Melli 5 (1/2, 1/2), Pascolo 4 (2/2), Cervi, Cinciarini (0/1), Abass 2 (1/3), Baldi Rossi 3 (0/2, 1/2), Burns 5 (1/1 da tre), Datome 10 (2/3, 2/3). All: Messina Montenegro: Vucevic 7 (3/11), Mihailovic 1 (0/2 da tre), Sehovic 5 (0/1, 1/3), Pavlicevic ne, Radoncic 11 (1/1, 2/2), Todorovic 5 (1/2), Djurisic 7 (1/1, 1/2), Rice 7 (2/6, 0/3), Dubljevic 13 (2/5, 0/1), Barovic 6 (3/5), Djukanovic (0/1, 0/3), Ivanovic 4 (0/1, 1/5), Vranjes ne, Nikolic ne. All: Tanjevic