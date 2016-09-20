Milano, Gentile 'declassato'! Proli: "Il nuovo capitano è Cinciarini"
di Redazione
20/09/2016
"Il nuovo capitano è Andrea Cinciarini". E' una notizia 'bomba' quella comunicata dal presidente dell'Olimpia Milano, Livio Proli. Nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Proli ha fatto presente che il nuovo capitano dell'Olimpia non sarà più Alessandro Gentile. "Deve capire se è un ragazzo o un uomo": così Proli ha duramente motivato la scelta presa. "È sempre stato un giocatore dell’Olimpia ma deve dimostrare che il triennale che ha con noi riflette quello che avevo visto in lui un anno e mezzo fa e che non ho visto pienamente nella scorsa stagione - ha detto Proli alla "Rosa" - Che è stata sfortunata, con tanti guai fisici che gli hanno fatto perdere fiducia nel tiro da 3. Ha avuto un crollo psicologico, arrivando ai playoff con tanta insicurezza". Al presidente dell'Olimpia Milano non è andato giù nemmeno il comportamento tenuto da Gentile dopo la vittoria dello scudetto. "Ha rilasciato dichiarazioni molto egoistiche, ha attirato su di sè l'attenzione del basket italiano oscurando il successo dell'intera squadra. La ripartenza con lui - prosegue Proli - è basata sul fatto che faccia parte di un sistema, pur essendo un valore aggiunto. Se in questo sistema riuscirà ad essere uomo, probabilmente negli anni prossimi finirà in Nba". Motivi che hanno portato al 'passaggio di fascia' da Gentile ad Andrea Cinciarini. "Uno che viene molto ascoltato nello spogliatoio - ha aggiunto Proli - Essere professionisti comporta che si impari a tenere un atteggiamento maturo, che si abbia rispetto del senso del dovere, anche lontano dalla società". BELINELLI: "UN ONORE GIOCARE PER MICHAEL JORDAN" "Il mio sogno continua. E' un onore giocare per MJ". Marco Belinelli è carico a mille per la sua nuova stagione, che lo vedrà indossare la casacca degli Charlotte Hornets del presidente Michael Jordan. "Sono felice di giocare negli Hornets, una squadra che lo scorso anno ha disputato un'ottima stagione giungendo sino ai playoff. Speriamo di spingerci ancora oltre".
Articolo Precedente
NBA, mercato: Smith-Cavs ai ferri corti, maxi rinnovo per Antetokounmpo
Articolo Successivo
Tavecchio ripristina la Serie A a 18 squadre?