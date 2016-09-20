Milano, Gentile 'declassato'! Proli: "Il nuovo capitano è Cinciarini"

E' una notizia 'bomba' quella comunicata dal presidente dell'Olimpia Milano,. Nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Proli ha fatto presente che il nuovo capitano dell'Olimpia non sarà più Alessandro Gentile.: così Proli ha duramente motivato la scelta presa. "È sempre stato un giocatore dell’Olimpia mae che non ho visto pienamente nella scorsa stagione - ha detto Proli alla "Rosa" - Che è stata sfortunata, con tanti guai fisici che gli hanno fatto perdere fiducia nel tiro da 3. Ha avuto un crollo psicologico,". Al presidente dell'Olimpia Milano non è andato giù nemmeno il comportamento tenuto da Gentile dopo la vittoria dello scudetto. "Ha rilasciato dichiarazioni molto egoistiche,. La ripartenza con lui - prosegue Proli - è basata sul fatto che faccia parte di un sistema, pur essendo un valore aggiunto. Se in questo sistema riuscirà ad essere uomo, probabilmente negli anni prossimi". Motivi che hanno portato al 'passaggio di fascia' da Gentile ad Andrea Cinciarini. "Uno che viene molto ascoltato nello spogliatoio - ha aggiunto Proli - Essere professionisti comporta che, che si abbia rispetto del senso del dovere, anche lontano dalla società"."Il mio sogno continua. E' un onore giocare per MJ".per la sua nuova stagione, che lo vedrà indossare la casacca degli Charlotte Hornets del presidente Michael Jordan. ", una squadra che lo scorso anno ha disputato un'ottima stagione giungendo sino ai playoff. Speriamo di spingerci ancora oltre".