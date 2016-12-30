Montecatini in lutto, è morto Stefano Ranuzzi

Montecatini da oggi è certamente più triste., figura storica del basket rossoblu e personaggio molto importante in tutta la storia della pallacanestro italiana. Ranuzzi era nativo di Bologna, e proprio nella città felsinea è morto ieri, a 62 anni.: nella cittadina toscana era rimasto fino al raggiungimento della storica promozione in Serie A. Da giocatore, Ranuzzi ha vestito anche le maglie della Virtus Bologna e della Mens Sana Siena. In seguito ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore:(due finali nazionali con Gabriele Niccolai in campo) nella stagione '88/'89. Successivamente ha guidato Montecatini in A1, Montegranaro in A2, Castel San Pietro in B d'Eccellenza, il San Severo in B2, solo per citare le panchine più prestigiose occupate in campo maschile., come head coach: fu quello un anno molto difficile, caratterizzato da diverse vicissitudini societarie. Tuttavia, grazie anche a Ranuzzi, Montecatini disputò un ottimo campionato e chiuse al dodicesimo posto con unache all'inizio di stagione pareva un'utopia.Una delle sorprese più liete nella vittoria della Grissin Bon Reggio Emilia sull'Olimpia Milano è stata certamente rappresentata, 18 anni il prossimo 23 gennaio. In un'intervista alla Gazzetta, Bonacini ha espresso tutta la sua gioia per un debutto che non poteva essere migliore di così: "Ed uno speciale di Giuseppe Mangone, mio allenatore nelle giovanili - ha detto Bonacini - Siamo una buona squadra, che non ha nulla da invidiare a tutte le altre.sono convinto possiamo arrivare lontano". Bonacini ha poi confessato qual'è il suo idolo: "Ha tutto ciò che serve per essere una superstar: personalità, talento, agonismo. Anche se il più forte è Lebron James".