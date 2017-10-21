Home LegaBasket Okeke, che emozione: "La convocazione? Un sogno"

di Redazione 21/10/2017

Avrà provato certamente una grande emozione, David Okeke, nel leggere il suo nome tra i convocati in Nazionale. Il giocatore della Fiat Torino è stato infatti inserito dal neo coach Meo Sacchetti tra i 24 da cui poi verranno selezionati i 12 per i primi impegni con la Romania (24/11 a Torino) e con la Serbia (il 26 novembre a Belgrado). La convocazione del 19enne è stata un pò una sorpresa, e il cestista della Fiat Torino ha voluto raccontare tutto il suo entusiasmo agli alunni delle Elementari 'Boncompagni' nell'ambito della campagna educativa 'Campioni di Fair Play'. Sì, perchè David è nato a Monza da genitori nigeriani: "La cittadinanza per chi nasce in Italia dovrebbe essere garantita", ha detto il 19enne dell'Auxilium ai bambini. "Sono stato discriminato per le mie origini - le parole di Okeke riportate dall'Ansa - sono riuscito a combattere il razzismo con l'aiuto degli amici, dei compagni di squadra. Problemi quotidiani che con l'integrazione e il rispetto si possono risolvere". Okeke, che ha già vinto un argento mondiale con l'Under 19 azzurra, ha detto agli alunni delle Elementari "Boncompagni" che la convocazione in Nazionale maggiore è stata vissuta come "un sogno". "Mi sento e sono italiano - ha aggiunto il 19enne - ma non dimentico le mie origini. In ogni caso va data ai figli di stranieri nati in Italia la possibilità di partire alla pari: fare sport, avere gli stessi diritti e la cittadinanza". VERSO TORINO-PESARO: PARLANO I COACH Intanto la Fiat si prepara al prossimo impegno di campionato, che vedrà i piemontesi affrontare la Vuelle Pesaro al PalaRuffini. Palla a due in programma alle 17 di sabato. "Contro Pesaro - ha detto coach Banchi - dovremo dimostrare di saperci avvicinare ad una condizione migliore facendo un ulteriore passo in avanti. La Vuelle ha grande talento e molta tecnica, sarà una gara molto difficile". Per coach Leka sarà fondamentale essere aggressivi: "Trasferta dura, ma non partiamo battuti".