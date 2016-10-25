Posticipo serie A: Pasta Reggia Caserta manda al tappeto Pistoia
di Redazione
25/10/2016
Grazie ad una sontuosa prova di Watt, la Pasta Reggia Caserta si impone nel posticipo contro Pistoia e vola in classifica al secondo posto.La Pasta Reggia Caserta conferma l'ottimo momento di forma e supera nel posticipo casalingo la The Flexx Pistoia per 74-65 dimostrandosi sempre più squadra rivelazione di queste prime giornate del massimo campionato di basket. Campani che partono benissimo riuscendo a chiudere il primo quarto già avanti di 9 punti (22-13) grazie anche ad una brillante prova dall'arco di Bostich, mentre dall'altra parte è Moore a fare la voce grossa per i toscani mettendo dentro due triple di fila. Nel secondo quarto, prova la squadra di coach Esposito a rifarsi sotto facendo leva sulla buona condizione di Moore, ma alcune conclusioni fuori misura di Peetway e Hawkins non consentono agli ospiti di rintuzzare il distacco, mentre dall'altra parte Watt e Putney confermano il loro stato di grazia consentendo alla Pasta Reggia Caserta di incrementare il distacco, chiudendo avanti di 10 il primo tempo sul 41-31. Nel terzo quarto, Pistoia sembra trovare le giuste contromosse per rifarsi sotto e rimettere in discussione l'esito del match. Grazie anche ad una buona prova di Antonutti i toscani si rifanno sotto riuscendo anche a portarsi al -4 in chiusura di frazione sul 54-50. La reazione dei campani, nell'ultima frazione, porta la firma di Mitchell Watt e di Edgar Sosa che riportano i padroni di casa avanti di dieci punti. Esposito è costretto a chiamare il time out ma Pistoia perde la misura dei colpi non riuscendo a risalire la china, anche a causa di alcune soluzioni offensive poco brillanti. Caserta riesce a manterenere a debita distanza la squadra di coach Esposito, e chiude il match sul 74-65. L'Mvp del match è Mitchell Watt con 14 punti e 8 rimbalzi.
