Posticipo serie A: Pasta Reggia Caserta manda al tappeto Pistoia

Grazie ad una sontuosa prova di Watt, la Pasta Reggia Caserta si impone nel posticipo contro Pistoia e vola in classifica al secondo posto.

Laconferma l'ottimo momento di forma e supera nel posticipo casalingo laperdimostrandosi sempre più squadra rivelazione di queste prime giornate del massimo campionato di basket. Campani che partono benissimo riuscendo a chiudere il primo quarto già avanti di 9 punti (22-13) grazie anche ad una brillante prova dall'arco di, mentre dall'altra parte èa fare la voce grossa per i toscani mettendo dentro due triple di fila.Nel secondo quarto, prova la squadra di coach Esposito a rifarsi sotto facendo leva sulla buona condizione di Moore, ma alcune conclusioni fuori misura dinon consentono agli ospiti di rintuzzare il distacco, mentre dall'altra parteconfermano il loro stato di grazia consentendo alla Pasta Reggia Caserta di incrementare il distacco, chiudendo avanti di 10 il primo tempo sul 41-31. Nel terzo quarto, Pistoia sembra trovare le giuste contromosse per rifarsi sotto e rimettere in discussione l'esito del match. Grazie anche ad una buona prova dii toscani si rifanno sotto riuscendo anche a portarsi al -4 in chiusura di frazione sul 54-50. La reazione dei campani, nell'ultima frazione, porta la firma dihe riportano i padroni di casa avanti di dieci punti. Esposito è costretto a chiamare il time out ma Pistoia perde la misura dei colpi non riuscendo a risalire la china, anche a causa di alcune soluzioni offensive poco brillanti. Caserta riesce a manterenere a debita distanza la squadra di coach Esposito, e chiude il match sul 74-65.