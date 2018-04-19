Home LegaBasket Reggio Emilia-Cremona 91-84. La Grissin Bon spera ancora nei playoff

Reggio Emilia-Cremona 91-84. La Grissin Bon spera ancora nei playoff

di Redazione 19/04/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La speranza è ancora viva. Reggio Emilia schianta Cremona al PalaBigi e mantiene qualche possibilità di agguantare la zona playoff. Nel recupero del 23esimo turno del campionato di Serie A di basket maschile, il team di Menetti si impone 91-84 sulla Vanoli Cremona e sale a quota 22 in classifica. La distanza per il primo piazzamento utile è ancora di 4 punti, ma senza dubbio il successo di ieri ha ridato energie e convinzione alla Grissin Bon dopo un periodo buio. Il protagonista della serata è chiaramente Julian Wright, che sale in cattedra nel secondo tempo dopo una prima parte di gara decisamente opaca: 23 punti complessivi, conditi da 6 rimbalzi. Buone le prove di Chris Wright, 13 punti e 7 assist, e di Amedeo Della Valle, che ha messo a referto 14 punti nonostante la lombalgia che lo ha costretto al forfait nelle ultime due uscite. La Vanoli ha provato ad affidarsi all'estro di Travis Diener (15 punti e 3 assist) e Sims (17 punti e 7 rimbalzi) ma non è stato sufficiente per evitare la terza sconfitta di fila: al momento, gli uomini di Meo Sacchetti sono fuori dalla zona playoff. Il primo tempo scivola via piuttosto equilibrato: all'intervallo la Grissin Bon è avanti 45-42. Tuttavia, nella ripresa è Sims a trascinare gli ospiti al sorpasso: quando la Vanoli vola sul +5 il pubblico di casa teme di dover assistere ad un copione già visto e rivisto. Non questa volta: Julian Wright prende in mano i reggiani e si rende protagonista di un parzialone da 14-5 che consente al team di Menetti di riportarsi avanti (67-63). Il +4 dei locali regge nonostante Diener continui a creare grattacapi alla retroguardia di casa: negli ultimi minuti ci pensano Chris Wright e Della Valle a mettere al sicuro la vittoria della Grissin Bon, che può tornare a guardare con fiducia alle ultime gare di campionato. I playoff, per Reggio Emilia, sono ancora possibili.