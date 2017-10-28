Home LegaBasket Revoca titoli Mens Sana Siena, Pianigiani: 'Nessuno mi toglierà quelle soddisfazioni..'

Ecco il pensiero espresso da Simone Pianigiani, allora tecnico della Mens Sana Siena, sulla sentenza di Tribunale della Fip. In una conferenza stampa a cuore aperto, Simone Pianigiani, l'attuale tecnico dell'Olimpia Milano ha voluto esprimere la propria opinione in merito alla recentissima sentenza del Tribunale Federale della Fip con cui è stata disposta la revoca dei cinque titoli vinti alla Mens Sana Siena. Fra i titoli revocati anche uno scudetto e una Coppa Italia. Una decisione che ha toccato profondamente una parte della storia del tecnico toscano che, alla guida della Mens Sana Siena, ha fatto razzìa di trofei italiani nella sua lunga militanza in panchina. 'Io dico quello che ho sempre pensato senza problemi – ha esordito Pianigiani in conferenza stampa- gli scudetti, i titoli non li può togliere nessuno perchè sono le notti come quella che abbiamo appena vissuto, le notti a preparare le partite con gli assistenti, con lo staff, con i giocatori, assaporare il momento della vittoria. Non sono oggetti che si possono appendere al camino che per altro non ho. Io le medaglie degli scudetti – ha proseguito il coach - le ho date a mio figlio e non so più dove le abbia messe. Il campo, il rispetto che gli altri giocatori ti davano… Come giocava una squadra e la fatica che te hai fatto e hai speso, quello è lo scudetto. Dopo la supercoppa che ho vinto quest’anno ho gioito perchè so quanto il percorso ti rimane dentro. E’ quello che vivi insieme a chi hai lavorato, alle soddisfazioni che hai dato in quel momento alla gente che non tornerà'. Parole accorate quelle di coach Pianigiani, che ha ribadito di sentire ugualmente suoi quei successi indipendentemente da quello che deciderà la giustizia.