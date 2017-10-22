Home LegaBasket Serie A1, tutto facile per la Reyer Venezia contro Cremona

di Redazione 22/10/2017

Successo per la Reyer Venezia che supera in scioltezza la Vanoli Cremona e si porta in testa alla classifica. La Reyer Venezia ha iniziato la stagione per come ha finito quella precedente: a suon di vittorie. Anche nell’anticipo serale della quarta giornata, i lagunari sconfiggono la Vanoli Cremona 92-81 e si godono il primo posto in attesa dei match di Milano e Brescia. Gli uomini di De Raffaele hanno svolto il proprio 'compitino' senza dover strafare contro una Cremona volitiva ma dai mezzi tecnici assai limitati. Venezia è andata in fuga nella ripresa trascinati dai canestri di Mitchell Watt ( 20 punti con 6/7 da due) e dal solito, entusiasmante Orelik (21 con 5/7 da tre). Solo nell'ultimo quarto la Vanoli si è riavvicinata portandosi sul -13 a 4’53” dalla fine che ha messo un po' in apprensione i padroni di casa, per poi mollare nei minuti finali. Per Cremona comunque una prestazione discreta da 14+10 rimbalzi per Henry Sims, mentre Johnson-Odomautore (27 punti) ha dato il suo solito contributo realizzativo ma è stato, come spesso accade, poco supportato dai compagni. Venezia, dopo la sfida di Champions League in Polonia contro il Rosa Radom, dovrà affronta la trasferta del PalaDozza di Bologna contro la Virtus. Cremona è attesa ancora da un match in trasferta all’Adriatic Arena contro Pesaro. MVP Dotbasket: Mitchell Watt. Umana Reyer Venezia – Vanoli Cremona 92–81 Venezia: Haynes, Peric 12, Johnson 12, Bramos 8, Favaretto, De Nicolao 2, Jenkins 7, Orelik 21, Bolpin, Ress, Biligha 10, Watt 20. All. Walter De Raffaele. Cremona: Johnson-Odom 27, Martin 13, Gazzotti, Diener T., Ricci 4, Ruzzier 3, Portannese 2, Sims 14, Diener D. 7, Milbourne 11. Coach: Romeo Sacchetti. Arbitri: Manuel Mazzoni, Evangelista Caiazza e Andrea Bongiorni.