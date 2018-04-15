Home LegaBasket Serie A1, lunch match: la Dinamo Sassari espugna il PalaCarrara

di Redazione 15/04/2018

Importante successo in chiave playoff per la Dinamo Sassari che ha sconfitto la The Flexx Pistoia con una grande ripresa. Importante successo per la Dinamo Sassari nel lunch match di Serie A1. La squadra sarda ha sconfitto a domicilio, al PalaCarrara, la The Flexx Pistoia, crollata nella ripresa dopo essere stata in corsa per tutto il primo tempo. Buon avvio per gli uomini di Esposito che nel secondo tempo si sono sfaldati come neve al sole di fronte ad un sontuoso Hatcher e dalle conclusioni dalla lunga distanza di Polonara e Bostic. I problemi fisici di McGee non hanno consentito ad Esposito di poter effettuare le corrette rotazioni mentre Moore si è rivelato poco preciso al tiro. Pistoia aveva raggiunto il massimo vantaggio di +12 nel primo quarto, ma nella ripresa sono stati raggiunti e superati dalla squadra di Markovski che ha concesso nella ripresa solo 29 punti ai frastornati avversari, troppo pasticcioni in fase di possesso e inconcludenti al tiro. Un primo parziale di 16-8 ha consentito agli ospiti di avvicinarsi sul 49-48 a metà quarto. Pistoia crolla fisicamente e si inchina di fronte ad un Hatcher che mette a segno tre bombe ed undici punti consecutivi. Da quel momento, Pistoia non riesce più a rientrare, sbagliando tantissime scelte al tiro. Ottima anche la prestazione di Bostic, ma Hatcher con i suoi 20 punti in 18 minuti, 8/11 dal campo e 14 di valutazione si porta a casa il titolo di Mvp della sfida. Banco di Sardegna Sassari– The Flexx Pistoia 69-80 (28-19 / 40-32 / 56-61 ) The Flexx Pistoia: Moore (12), Ivanov (9), Magro (5), Gaspardo (13), Mian (10), Bond (0), Barbon (0), McGee (10), Onuoha (0), Della Rosa (4), Querci (0). All. Vincenzo Esposito Banco di Sardegna Sassari: Spissu (0), Bamforth (14), Pierre (0), Jones (7), Hatcher (20), Polonara (13), Stipcevic (3), Devecchi (0), Bostic (16), Planinic (4), Tavernari (3), Picarelli ne. All. Markovski