Home LegaBasket Serie A1, nel monday night la Pallacanestro Varese espugna il PalaDesio

Serie A1, nel monday night la Pallacanestro Varese espugna il PalaDesio

di Redazione 06/02/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Splendido successo per Varese che supera a domicilio Cantù e si conferma squadra più in forma del momento. La Pallacanestro Varese non si ferma più e supera anche Cantù al PalaDesio facendo leva su una condizione fisica e mentale davvero invidiabile. Dopo un match equilibrato la squadra di Caja è riuscita ad imporsi alla grande, trovando lo spunto giusto nel finale. Varese parte in quarta con un super Okoye che infila subito 3 bombe. Cantù difende con poco mordente e gli ospiti ne approfittano per prendere il largo volando sul 17-26 nel primo quarto. Cantù si accende in attacco con le triple di Smith, è Parrillo a rintuzzare il distacco sul 25-33. La squadra di Sodini torna a tirare alla grande da tre punti e torna in partita, anche grazie ad un grande Parrillo i brianzoli siglano il- 5 a sei minuti dalla pausa lunga (36-41). Il sorpasso è firmato da Burns che mette dentro 5 punti consecutivi. Il primo tempo si chiude sul 51-56 poi nella ripresa è Culpepper che mette dentro 6 punti di fila riportando la Red October a -1 (61-62). La squadra di Caja fa leva su Avramovic per tornare a dettare i ritmi in attacco, provando la fuga. La terza frazione si conclude sul 69-78 ma l'ultimo quarto riserva emozioni a iosa.I padroni di casa ardono per tornare in partita e ci riescono soprattutto con i canestri di Smith e Thomas, a cinque dal termine, riportandosi solo a -2 sul 78-80. Nell’ultimo minuto Thomas spreca la tripla dell'aggancio , Varese trova il canestro che mette il sigillo all'85-89 con cui sbanca il Paladesio. Cantù:Smith 18, Culpepper 14, Burns 13 Varese: Wells 19, Cain 1e3, Tambone e Vene 12