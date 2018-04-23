Home LegaBasket Serie A1, oggi si gioca il monday night tra Reggio Emilia e Torino

di Redazione 23/04/2018

Si profila un vero e proprio spareggio per centrare l'ottavo posto che varrebbe i playoff nel match di stasera a Reggio Emilia. Oggi si gioca il monday night a Reggio Emilia tra la squadra locale allenata da coach Menetti e Torino. Le due squadre si incontrano per la 16.ma volta, il bilancio vede in vantaggio i torinesi per 8 successi a 7. Un vero e proprio spareggio per rimanere ancora aggrappati alle speranze di centrare i playoff, tenuto conto che i risultati della 27.ma giornata hanno alzato l'asticella per quanto riguarda la lotta per l'ottavo e ultimo posto disponibile. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming potrà essere seguito in diretta su Eurosport Player a partire dalle ore 20.45. Dopo il successo contro Cremona, Reggio Emilia ha recuperato un po' di fiducia nei propri mezzo dopo 4 k.o seguiti all'eliminazione nella semifinale di Eurocup. Menetti recupera Della Valle che ha risolto i suoi problemi alla schiena, mentre rimane in bilico la presenza di Julian Wright, dolorante ad una caviglia. Non va di certo meglio a Torino che ha vinto solo due partite nelle ultime 11 sfide in campionato e proviene da 6 k.o consecutivi. Non ci sarà Vander Blue che in settimana ha rescisso il proprio contratto e che era stato tra i protagonisti dell’exploit in Coppa Italia. 'Non avremo punti di riferimento – ha dichiarato in conferenza stampa il coach Paolo Galbiati - quindi mi aspetto che i miei giocatori mettano in campo un qualcosa in più. La Grissin Bon ha sbagliato la partenza in campionato e ora paga la stanchezza di alcuni giocatori, soprattutto Della Valle; qualità ed esperienza però non le mancano. I reggiani avranno più pressione, noi avremo un nervosismo diverso. La squadra che avrà più lucidità nel gestire i possessi finali porterà a casa i due punti'.