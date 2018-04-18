Home LegaBasket Serie A1, stasera si gioca il recupero tra Grissin Bon Reggio Emilia e Vanoli Cremona

di Redazione 18/04/2018

Ecco la presentazione del recupero della 23.ma giornata tra Grissin Bon Reggio Emilia e Vanoli Cremona che si gioca stasera. Oggi si giocherà il recupero del 23.mo turno tra Grissin Bon Reggio Emilia e Vanoli Cremona con palla a due alle ore 20:30. Chi vorrà seguire la sfida potrà farlo in diretta su Eurosport Player. Gli arbitri della sfida sono Lo Guzzo, Nicolino e Borgioni. Si tratta della dodicesima gara tra le due squadre nella massima serie. Per 5 volte si è imposta la squadra emiliana mentre per 6 volte è prevalsa la squadra lombarda. E' quasi in perfetto equilibrio il computo dei canestri segnati nelle precedenti 11 sfide. Sono 884 i punti segnati da Reggio contro gli 883 di Cremona. Menetti e Sacchetti si incontrano per la ventesima volta nella massima serie. Dieci sono le vittorie per il coach della squadra emiliana mentre 9 sono quelle di Sacchetti. Furono anche i due allenatori che si giocarono la finale scudetto 2014/15. Allora, Meo Sacchetti riuscì ad imporsi per 4-3 nella serie della finale, regalando uno storico scudetto alla squadra sarda. Allora uno dei protagonisti fu Drake Diener, che oggi è il giocatore italiano ad aver segnato più punti in Serie A1 (4498 in tutto). Reggio Emilia è in grande crisi per quanto riguarda i punti realizzati occupando la penultima posizione in fatto di realizzazione con una media di 75.5, davanti solo al fanalino di coda, Capo d’Orlando. Molto meglio Cremona che occupa la quarta posizione, con 83.4 di media punti a partita e terza squadra per precisione a cronometro fermo, Una sfida importante in chiave playoff che stasera non dovrebbe lesinare spettacolo ed emozioni.