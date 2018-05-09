Home LegaBasket Serie A1, Venezia-Olimpia Milano deciderà la vincitrice della regular season

Stasera la sfida diretta tra Venezia e Olimpia Milano assegnerà il primo posto in campionato, ecco la presentazione della sfida. Un finale thrilling quello della regular season della serie A1 con la sfida tra Umana Reyer Venezia e Olimpia Milano che si scontreranno al Taliercio per contendersi la prima piazza. Nel match di andata furono i lagunari ad imporsi grazie ad una prova maiuscola di Haynes che mise a referto 20 punti. Se la squadra di De Raffele riuscisse ad imporsi anche nel match di ritorno si garantirebbe il fattore campo in tutte le sfide dei Playoff, un vantaggio non di poco conto che avrebbe un valore incommensurabile anche sul piano dell'autostima soprattutto in caso di finale contro le Scarpette Rosse. Le tante sfide affrontate dalla Reyer Venezia nel corso della stagione, fra coppe europee e campionato, non hanno consentito ai lagunari i rifiatare ed allenarsi con maggiore continuità, come ha ricordato in conferenza stampa anche coach De Raffaele. Il fattore campo, anche stasera, potrebbe dare una grossa mano ad una squadra che arriva a questa sfida con le energie in riserva. Dall'altra parte, l'Olimpia Milano proverà a ribaltare il fattore campo per conquistare il primo posto assoluto che consentirebbe alla banda di Pianigiani di poter guardare con maggior fiducia, in ottica scudetto, alla prova playoff. Prezioso per il coach di Milano, il recupero di Micov, forse il giocatore in più in questa stagione per le Scarpette Rosse mentre Kuzminskas rappresenta la vera incognita in vista. L'asso lituano non ha ancora espresso appieno le proprie potenzialità, ma gli indiscutibili mezzi fisici e tecnici potrebbero venire fuori proprio nei momenti decisivi e i tifosi di Milano si augurano di rivedere presto quel campione che ha incantato l'Europa e che potrebbe rappresentare l'asso nella manica di Pianigiani per mettere le mani sul titolo.